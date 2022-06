Milano Monza Motor Show, il salone delle auto all’aperto 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il MiMo, l’evento Milano Monza, entra nel vivo dopo la giornata inaugurale che ha visto il previsto il taglio del nastro dei rappresentanti delle istituzioni e dei manager delle 50 case automobilistiche presenti alla kermesse. Seguito dalla spettacolare Premiere Parade la sfilata dinamica delle novità di prodotto guidate dai presidenti delle case automobilistiche aperta da Horacio Pagani il ceo del brand di vetture da sogno che ha guidato le sue hypercar in piazza del Duomo.

L'ultima a decisiva tappa della 1000 Miglia si disputa al MiMo

Nel fine settimana è, invece, atteso anche il passaggio della quarantesima 1000 Miglia, preceduto dal Tributo Ferrari con una prova cronometrata in circuito. Programmata invece per l'Autodromo del Monza anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, con le novità esposte negli stand che sono portate in pista dei rappresentati dei media del settore automotive anche nel tratto della storica sopraelevata. A cui si aggiunge la sfilata del Trofeo MIMO 1000 Miglia, con supercar e hypercar provenienti da tutta Italia.

Loading...

Il grande finale del salone all'aperto all'Autodromo di Monza

Domenica per il grande finale gli appassionati proprietari di auto supersportive sono chiamati sempre a Monza a partecipare a sessioni di track day da 25 minuti. I turni sono dalle 9 alle 18 e, in contemporanea, sono previsti anche gli hot lap della Pagani. A fine giornata, il programma prevede la parata in pista del raduno internazionale Cars&Coffee. Programmata anche attività di intrattenimento ed esposizione sia nei paddock che in piazza Trento e Trieste a Monza, nell’ambito del MiMo Village Iliad Urban Tour.

L'area test dedicata alle prove delle elettriche ma non solo

Nei tre giorni, dalle 9 alle 19, è poi attiva in viale Gadio a Milano, l’area Test Drive in collaborazione con Enel X Way. In questo punto, i visitatori possono testare auto endotermiche, ibride ed elettriche di ultima generazione e fissare ulteriori incontri presso le concessionarie locali. L’esposizione dei veicoli è invece visitabile tutti i giorni, fino alle ore 23, sulle pedane distribuite tra il Duomo, corso Vittorio, via Mercati, via Dante e piazza della Scala.

Le informazioni delle auto esposte a portata di smartphone

Come nella passata edizione, per orientarsi tra i tanti stand, marchi e autovetture ogni visitatore può disporre di un'app per scoprire le caratteristiche tecniche dei modelli: basta inquadrare con lo smarphone i codici QR collocati sulle pedane espositive. Per partecipare ai test drive, invece, occorre dotarsi del “MiMo Pass” il tagliando gratuito che consente anche di ottenere sconti su hotel, ristoranti, visite ai musei civici di Milano, Duomo compreso, e di Monza.