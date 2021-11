Milano Music Week 2021: la ripartenza del settore musicale passa da qui

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l'annus horribilis del 2020, «Music Rocks Here». È questo il titolo della Milano Music Week 2021 che torna dal 22 al 28 novembre con un fitto programma di panel, workshop, concerti e showcase, dj set e proiezioni. Oltre allo streaming, l'edizione di quest'anno prevede nuovamente gli incontri in presenza, per ritrovare la musica in tutti i suoi luoghi e modi, rimettendo al centro proprio il mondo del live e i club, che più di tutti hanno sofferto le difficoltà della pandemia. La rassegna, nelle parole della curatrice Nur Al Habash sarà «interessante sia per chi lavora o vuole lavorare in questo campo, sia per i semplici appassionati».

Vasco Rossi

Ad aprire la quinta edizione della Milano Music Week sarà Vasco Rossi, in occasione dell'uscita del suo album Siamo Qui. Durante la settimana il format “MMW Incontra” avrà come protagonisti dei vari appuntamenti nomi storici del panorama musicale italiano come Bertè, Caselli e Vanoni, artisti contemporanei tra cui Mecna e Dardust ed emergenti come Beba e Sangiovanni.

Peter Gabriel

A inaugurare gli incontri una conversazione in streaming con Peter Gabriel. Come da tradizione, saranno numerose le occasioni rivolte a coloro che lavorano nella filiera e a tutti gli appassionati per approfondire le tematiche più attuali legate al settore come la blockchain e il diritto d'autore, l'intersezione tra musica e videogame, il futuro dello streaming, le prossime sfide del mercato globale a partire dai nuovi assetti dettati dalla pandemia, le prospettive per il mondo del live, l'inclusività e la gender equality.

Un festival all'interno della rassegna

Torna anche per questa edizione, dal 23 al 25 novembre, Linecheck - Music Meeting and Festival, l'appuntamento dedicato agli addetti ai lavori e amanti della musica – anch'esso avrà luogo in presenza e in diretta streaming – con tre giorni di incontri, workshop, panel e showcase dedicati all'industria musicale nazionale e internazionale. Il tema di quest'anno è il “Reverse”: Milano incontrerà l'Europa degli innovatori della filiera musicale, protagonisti di quel cambiamento in chiave digitale e green che sarà la cifra dello sviluppo sostenibile anche nel settore musica. Il festival connetterà Londra, Berlino, Amburgo, Haldern, Parigi e Madrid dove si svolgeranno altrettante serate in presenza che, in contemporanea con Milano, comporranno il programma musicale dell'evento.