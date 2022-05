Milano. La musica di Piano City invade la città

Da oggi e per tutto il week end a Milano in occasione di Piano City le note dei pianisti più dotati al mondo si diffondono per la città. Oltre 200 i concerti in programma che coinvolgono più di 300 artisti che si esibiranno in 100 splendide location. Il festival torna a raccontare e valorizzare la città invitando il grande pubblico a scoprire contesti unici, nuovi e vecchi quartieri, spazi eccezionalmente aperti per l'occasione. I concerti spaziano tra diversi generi musicali, dalla classica al pop, dal jazz all'elettronica. A inaugurare il festival questa il 20 maggio, alle ore 21.00, è Abdullah Ibrahim, leggenda vivente del jazz che si esibirà, nel parco della GAM. I giardini della Galleria D'Arte Moderna restano il cuore del festival, ospitando artisti internazionali sul Main Stage nelle serate di sabato e domenica, insieme a concerti che si susseguono nell'arco della giornata per tutto il fine settimana.

