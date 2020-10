Milano, una notte gratis in hotel per i turisti che arrivano a Malpensa e Linate Albergatori, Sea e comune uniti per una iniziativa valida fino al 31 gennaio 2021 che incentiva i visitatori a stare di più in città di L.Ben.

Turisti in centro città (ANSA/Mourad Balti Touati)

Il 2019 si era chiuso con cifre record per il turismo di Milano. La città e l’area urbana avevano ospitato 11 milioni di visitatori con un picco di presenze di più di un milione a settembre e ottobre. Il Covid ha frenato l’afflusso di turisti (le prime stime parlano di 4 milioni di presenze in meno) che stanno però tornando grazie al contenimento della pandemia rispetto ad altri paesi in Europa come la vicina Francia.

Per incentivare ulteriormente l’attrattività della città il comune, le associazione degli albergatori e Sea attraverso Milano&Partners hanno appena lanciato “Fly to Milano”. L’iniziativa prevede che fino al 31 gennaio del 2021, chi atterra negli scali di Linate e Malpensa e soggiorna negli hotel (dai 5 stelle agli ostelli) che aderiscono, avrà in omaggio la terza notte.

“Dopo gli accordi con Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova per promuovere il turismo di prossimità - ha spiegato l'assessore al Turismo del Comune, Roberta Guaineri -, lanciamo un'iniziativa per richiamare turisti da lontano, offrendo loro un'opportunità unica per visitare Milano e godere con calma della sua offerta, che nel mese di dicembre si arricchisce delle luci e dell'atmosfera delle festività di Sant'Ambrogio, Natale e Capodanno”. Per poter usufruire della promozione il visitatore deve essere in possesso di un biglietto aereo con destinazione Milano Malpensa o Milano Linate con data di arrivo coincidente con la prima notte in hotel. La terza notte potrà essere utilizzata subito o in un secondo tempo, attraverso una nuova prenotazione.