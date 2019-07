Milano, il nuovo risiko del potere. Le mosse di Sala, i piani della Lega

Verso le Olimpiadi

È la prossima partita di Milano. Il sindaco Sala ha già detto di non volere uomini “targati” per le Olimpiadi invernali del 2026 appena vinte. Auspica insomma che l’evento che caratterizzerà ancora una volta la città, dopo il successo di Expo, non venga preso di mira dai nuovi poteri politici. Al momento i nomi ritenuti più probabili per le figure di commissari sono quelli di Claudio Gemme, manager esperto vicino a Confindustria e presidente di Anas, in condivisione con Luigi Valerio Sant’Andrea. Gemme è arrivato in Anas con il nuovo governo giallo-verde. Le sue relazioni sono più forti con la Lega rispetto a quelle con il M5s. Sullo sfondo c’è anche il caso della società aeroportuale Sea, dove gli equilibri tra azionisti sono modificati, anche se non in chiave politica. Da mesi c’è un clima di pace raggiunta tra l’azionista di maggioranza, Palazzo Marino, e il fondo F2i, secondo azionista. L’ad Armando Brunini, un tempo vicepresidente su scelta del fondo, ora svolge il nuovo ruolo di ad per conto del Comune. Il socio F2i si è rafforzato.