Milano, da ottobre scatta obbligo di sensori angolo cieco. Area C a 7,5 euro

De Corato: altra stangata inaccettabile

«Apprendo (la delibera è dell’11/07/2023, nda) che l’attuale giunta vuole aumentare la tariffa d’ingresso per l’Area C e ridurre gli ingressi a disposizione per l’Area B: si tratta di una stangata inaccettabile per i cittadini milanesi e non già ampiamente vessati dall’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Sala invece che occuparsi di aria fritta con Area C e B si occupi della sicurezza di Milano”. Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano.



Loading...