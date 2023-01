Milano. Al Palazzo Touring tra mappe, valige e torte appena sfornate

Per un viaggiatore, risvegliarsi all'Hotel Palazzo Touring Club Milano di Radisson Collection è come vivere un sogno. Prima si prova la meraviglia architettonica di trovarsi in questo edificio risalente al 1915 che ha lungamente ispirato le partenze degli italiani nel Bel Paese e nel resto del mondo, poi si è attratti dalle cartine, mappe geografiche, mappamondi, valige che sono soltanto alcune delle memorabilia che l'architetto Mario Piva, autore del restyling, ha meritoriamente deciso di conservare. Attraverso un passaggio segreto, si accede al Bistrot Bertarelli 1894 allestito nello spazio dove c'era e c'è ancora la libreria del TCI. Ecco, dunque che si fa colazione con yogurt greco, frutta secca, torte appena sfornate, pani caldi, pancake cosparsi di mirtilli tra i volumi e le guide di viaggio, guardando i tram che attraversano Corso Italia e paiono quasi entrare dalla grande vetrina. A piedi è possibile raggiungere la Veneranda Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana dove sono custoditi il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e tanti altri capolavori. Si può anche continuare il viaggio in compagnia di Richard Avedon a Palazzo Reale dove è ancora in scena la sua mostra fotografica Relationship e andare a scoprire il nuovo Museo dell'Arte Fondazione Luigi Rovati disegnato da Mario Cucinella.

