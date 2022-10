Milano-Parigi, dalla ex rivalità può nascere un hub tutto europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre gli addetti ai lavori presidiano la Ville Lumière, nella Milano post elezioni si traccia un bilancio della fashion week che si è tenuta dal 20 al 26 settembre. Un bilancio per immagini ad alto impatto, oggi il modo più efficace per comunicare a livello globale: le centinaia di piumini bianchi Moncler che illuminano Piazza Duomo e la cattedrale che si staglia alle loro spalle; 68 coppie di gemelli, scelte da Alessandro Michele per indossare la collezione P-E 23 di Gucci, che camminano stringendosi la mano; la scultura gonfiabile enorme che Diesel ha voluto al centro dell’Allianz Coud Arena, dove ha portato cinquemila persone.

Ma anche un bilancio fatto – più tradizionalmente – di numeri: i compratori internazionali che si sono registrati a White Sign of the Times, salone della moda contemporary, in crescita del 18% rispetto all’edizione di settembre 2021. Oppure i visitatori delle fiere Homi, Micam, Mipel e The One: 35.470, +20% rispetto a marzo.

Il momento non è semplice: da un lato lo spettro di un aumento ulteriore e incontrollato dei costi del gas crea preoccupazioni e l’inflazione mina la fiducia dei consumatori; dall’altro la «mobilitazione parziale» annunciata da Putin sposta in avanti la fine di un conflitto auspicata da molte imprese del settore. Eppure la moda non si è arresa: in questo fashion month si è messa il vestito migliore per raccogliere ordini e condivisioni sui social, puntando su un pubblico sempre più internazionale, connesso, giovane, consapevole.

E sembra svanita l’antica rivalità tra Milano e Parigi, storiche nemiche-amiche: sarà perché già da tempo circa il 60% del lusso francese viene prodotto in Italia, dove i giganti d’oltralpe che macinano ricavi grazie a storici brand italiani hanno aperto fabbriche e rilevato fornitori (e continuano a farlo). Sarà perché, come ha detto Riccardo Grassi (si veda lo Speciale moda donna del 20 settembre), agli occhi dei buyer stranieri «Milano e Parigi sono così vicine da essere un’unica realtà».

Di fatto – complici i lockdown nel periodo nero della pandemia, i prezzi della logistica alle stelle e una coscienza ambientale che piace e compiace i consumatori – la moda sta ridimensionando i propri orizzonti (produttivi) e la sinergia Milano-Parigi dà forma a un hub - creativo, produttivo, commerciale - che sembra uscito persino rafforzato dalle difficoltà incontrate negli ultimi anni, al contrario di Londra e New York.