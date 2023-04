Milano, prezzi delle case in aumento anche nell’hinterland

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se a Milano – in cui il prezzo medio di un’abitazione ha raggiunto i 5.500 euro al metro quadro – si lavora, si studia e ci si diverte, nell’hinterland del capoluogo milanese si può (ancora) comprare casa.

Ma fino a quando? Perché se il prezzo al metro quadro risulta ancora ragionevole, secondo le ultime elaborazioni di Scenari Immobiliari, i valori sono destinati a crescere ancora. Se, infatti, in questo primo scorcio del 2023 (sul 2022) i prezzi delle case nell’hinterland milanese sono complessivamente cresciuti del 4,5%, si stima che l’anno prossimo (su quest’anno) l’incremento medio possa arrivare a un +5 per cento.

Ma come è possibile con la stretta sui mutui in corso, l’aumento dei costi (dall’energia alle costruzioni) e le retribuzioni al palo?

Le ragioni del rialzo

«Le previsioni – spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – rimangono valide. Forse ci sarà un piccolo ribasso per gli usi non residenziali. Sicuramente non per le case e poi nell’hinterland (anche se non in tutti i comuni) c’è una forte pressione abitativa che mantiene o, in molti casi, accresce, il livello dei prezzi. Che quindi non sono destinati a calare. Inoltre, nelle aree più appetibili si costruisce prodotto nuovo, case che rispondono alle esigenze contemporanee e in linea con i migliori standard energetici di classe A. Quindi, – conclude Breglia – non solo queste abitazioni sono le più richieste e le più care, ma contribuiscono a “trascinare al rialzo” o quanto meno a mantenere stabile i valori di quelle limitrofe più datate».

Recentemente, Century 21 Italia (la branch italiana del colosso americano del real estate) ha analizzato il mercato e tracciato una mappa del Milanese, mettendo in rapporto la distanza dal centro del capoluogo – utilizzando come punto di riferimento Piazza del Duomo – e il prezzo a metro quadro dei comuni limitrofi, per individuare le alternative più interessanti al centro metropolitano.