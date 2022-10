Milano prima città in Europa con taxi sanificati da virus e batteri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milano è la prima città in Europa ad avere taxi sanificati da virus e batteri, grazie a un dispositivo - SanificaAria Mini prodotto da Beghelli - già installato a bordo delle prime auto dalle cooperative milanesi di Legacoop Taxiblu 02 4040 e RadioTaxi 02 8585.

Il dispositivo utilizza una tecnologia brevettata per l’inattivazione di batteri e virus, un procedimento di sanificazione dell’aria che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99,9%.

In pratica, l’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all’interno del dispositivo da cui fuoriesce sanificata, creando una “barriera” protettiva localizzata contro virus e batteri.

La sua efficacia antimicrobica è stata testata da laboratori privati e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova ne ha valutato l’operatività in ambiente.

«Presso l'unità specialistica di Medicina del Lavoro dell'Università di Bologna abbiamo valutato l'efficacia del SanificaAria Beghelli nell'eliminare batteri e virus dall'aria, in condizioni reali, in stanze destinate ad uso ospedaliero - spiaga Francesco Saverio Violante, direttore del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna -. Non si è trattato quindi di una simulazione in laboratorio, ma di un test eseguito nelle effettive condizioni nelle quali questa apparecchiatura è destinata a essere usata. I risultati hanno dimostrato che la carica batterica presente in aria viene drasticamente ridotta, in tempi molto brevi. Di particolare rilievo è stato il test eseguito in una stanza in cui era presente una persona portatrice di Sars-CoV-2: dopo solo un'ora dall'accensione della apparecchiatura, il virus non era più rintracciabile nell'aria. Questi dispositivi quindi sono senz'altro utili a migliorare la qualità dell'aria abbattendo batteri e virus, e contribuendo a ridurre la probabilità di infezioni».