Milano in primo piano: dive, rinascita e bellezza negli scatti inediti di Paolo Di Paolo

2' di lettura

Le grandi attrici della Dolce Vita, le spettacolari parure di gioielli indossate alle feste e a teatro, il volto inedito di una Milano che riparte e ricomincia con intraprendenza e con speranza: sono i tre capitoli di una mostra che si dipana fra il negozio Bvlgari in via Montenapoleone e la Fondazione Sozzani e che apre al pubblico il 4 maggio. Protagonista, dietro l'obiettivo, il grande Paolo Di Paolo. Sono scatti mai visti prima, ritrovati per caso dalla figlia del fotografo, che ha aperto gli archivi di famiglia e riportato alla luce un patrimonio di immagini inedite. Ne esce il ritratto di una Milano post-bellica, brulicante di vita e un po' onirica, datata eppure più che mai attuale, perché anche oggi Milano si prepara a ripartire dopo la lunga crisi del Covid-19 e a riaffermare il suo ruolo di centro nevralgico della moda, della cultura e dell'economia italiana e internazionale..

Lilli Cerasoli e Edi Valdaneri, 1960. ©Archivio Fotografico Paolo Di Paolo.

La mostra ripercorre un arco di tempo compreso fra il 1956 e il 1962 e per ricreare le suggestioni di quell'epoca, in negozio è esposta anche una selezione di gioielli della Collezione Heritage di Bvlgari degli anni Cinquanta e Sessanta. Negli anni in cui Di Paolo consolidava la sua fama di fotografo, Bvlgari definiva sempre di più la sua cifra stilistica tutta italiana basata sul colore, l'opulenza, la maestria artigianale. I gioielli storici in mostra faranno quindi da contrappunto alla narrazione per immagini, riverberando le emozioni di un momento storico di irripetibile vitalità.

Spilla Giardinetto in oro giada smeraldi coralli e diamanti, 1969.

“Le immagini di Paolo Di Paolo raccontano una Milano fatta di incontri, di nebbie, di un desiderio insopprimibile di rinascita e di bellezza”, spiega Nicola Bulgari. “Anche quando ritrae le dive del cinema c'è sempre una ricerca di autenticità che va oltre la sensazionalità del personaggio, per cogliere l'anima e le emozioni più profonde della persona”.

E aggiunge: “Silvia Di Paolo sta preservando e tramandando il lavoro di suo padre per esaltarne tutto il valore documentale ed artistico. Nella sua dedizione rivivo la stessa passione con cui io e mio fratello Paolo abbiamo portato avanti il lavoro di nostro padre Giorgio, coltivando i suoi insegnamenti. Il nostro sostegno a questo progetto è un omaggio alla storia e alla memoria, che ci fanno comprendere quello che siamo oggi facendo tesoro di ciò che eravamo ieri”..

Foto ricordo a Piazza del Duomo 1959. ©Archivio Paolo Di Paolo.

Oltre alle foto dedicate a Milano, che saranno in mostra nel negozio Bvlgari fino al 28 maggio, il percorso espositivo su Paolo Di Paolo continua con “La Lunga Strada di Sabbia”, un racconto per immagini delle vacanze degli italiani nell'estate del 1959 presso la Fondazione Sozzani (dal 5 maggio al 29 agosto): centouno fotografie in tutto, a cui si aggiungono video e documenti. Momenti di vita quotidiana, ma anche il carisma e la bellezza delle grandi attrici della Dolce Vita. Elizabeth Taylor eccentrica e sfavillante a un ballo in maschera, Gina Lollobrigida a Montecarlo, Anna Magnani con la sua dirompente personalità: tutte ritratte da Di Paolo con i loro spettacolari gioielli.