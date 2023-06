Milano, pronte nel 2025 le residenze di lusso di Rovello 14

Ascolta la versione audio dell'articolo

Yeldo, piattaforma di investimento per operazioni immobiliari, annuncia il finanziamento di Rovello 14, un prestigioso progetto residenziale situato nel quartiere Brera di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco, e promosso dallo sviluppatore immobiliare Federico Consolandi. L’operazione completata da Yeldo ha coinvolto investitori professionali

con un ticket minimo di ingresso di 125mila euro, raccogliendo capitali per 8,6 milioni di euro. Il valore complessivo dell’operazione, invece, è pari a 92,2 milioni di euro.

Il progetto immobiliare di Rovello 14 comprende la costruzione di due palazzine: 5,240 mq totali, per un totale di 41 appartamenti, 91 posti auto e 41 cantine. Completano il progetto una piscina condominiale, una palestra e una spa. Ad oggi, il 70% delle unità risulta pre-venduto. La fine dei lavori, già avviati, è prevista per la prima metà del 2025. Il promotore dello sviluppo residenziale di Rovello 14 è Federico Consolandi, co-fondatore di Fcma, specializzato in sviluppi immobiliari di prestigio sul territorio di Milano, che ha curato numerose operazioni di successo, sviluppando progetti per oltre 240mila mq pari a un valore totale di 1,4 miliardi di euro.

«Fino ad oggi, l’accesso diretto a investimenti immobiliari di qualità istituzionale è stato praticamente inesistente. Attraverso i fondi di investimento alternativi si ha solamente un accesso indiretto, e con ticket minimi di ingresso molto alti, di svariati milioni – ha dichiarato Antonio Borgonovo, ceo di Yeldo Group –. Oggi, attraverso la nostra piattaforma, investitori professionali come family offices, wealth managers e banche private, possono offrire alla loro clientela accesso ad operazioni della caratura di Rovello 14, in maniera innovativa e digitale, con ticket a partire da 125mila euro».

«Dal punto di vista immobiliare – ha aggiunto il chief investment officer Lorenzo Belloni – il progetto presentava tutte le caratteristiche per noi fondamentali: per completare il profilo professionale dell'operazione abbiamo poi posto particolare attenzione alla strutturazione finanziaria dell'operazione, che ha visto coinvolti un Raif lussemburghese, accanto ad un fondo di investimenti alternativo Italiano e ad una primaria Sgr in qualità di asset manager. Il prodotto finanziario – un prestito mezzanino protetto da quasi 10 milioni di partecipazione azionaria dello sviluppatore immobiliare – presenta diverse garanzie e una liquidation preference nei confronti di capitale e rendimenti degli investitori di Yeldo: tutti elementi che contribuiscono a mitigare i rischi, offrendo protezione agli investitori professionali».

Il Gruppo Yeldo ha ad oggi finanziato progetti immobiliari del valore complessivo di circa 500 milioni di euro attraverso circa 25 operazioni finanziate, con un rendimento medio annuo del 14,1% (Irr) e zero default rate soprattutto in Svizzera ed Europa continentale e su operazioni di nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, sia residenziali che commerciali.