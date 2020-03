Milano alla prova della resistenza: niente più eventi ma code ai supermercati

Per quanto riguarda i supermercati, la gestione non è facile perché si cominciano a formare sempre più code, soprattutto quando c’è la percezione di una stretta. In mattinata si sono viste code già verso le 6,30. Esselunga ha già deciso ieri una restrizione degli orari: fino alla 20 nei giorni feriali, fino alle 19 il sabato a fino alle 15 la domenica. Il sindaco Giuseppe Sala è favorevole che i supermercati rimangano aperti anche la domenica. E in questo è d’accordo con la Regione.

Resistono i rider e le consegne a domicilio di cibo pronto dai ristoranti. Per quanto riguarda la spesa ci sono stati ingorghi nei giorni passati (tanto che talvolta veniva evidenziato che la consegna poteva avvenire una settimana o due dopo). Poi la situazione si è stabilizzata ma nell’attesa di una nuova stretta c’è il timore che anche questa settimana la consegna a domicilio possa ingolfarsi.

In arrivo i primi aiuti alle famiglie milanesi. Per ora nel bilancio è stato accantonato un fondo da 3 milioni per il sostegno dei più deboli. Poi ci sono iniziative di ricerca di risorse private da parte dei vertici di Palazzo Marino. Al momento le misure più significative sono: la restituzione delle rate di scuole materne e asili nido per il periodo di chiusura e delle mense scolastiche e posticipo delle tariffe come Tari e Cosap

Tra le nuove iniziative c’è la distribuzione da lunedì di un kit con mascherine e liquido igienizzante a medici di base e pediatri. Poi ci saranno a breve i provvedimenti per i senzatetto: «Abbiamo per i senzatetto alcuni centri di accoglienza a Milano, il più famoso è Casa Jannacci in via Ortles, siccome consideriamo un rischio avere così tanti ospiti insieme - ha detto Sala - oggi ne stiamo trasferendo una parte

al centro sportivo Saini».



«Oggi noi siamo chiamati a fare questo, a resistere. Resistere perché Milano ancora non è stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari, ma

anche perché immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro». Lo ha ribadito il sindaco di Milano nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social per fare il punto della situazione sull’emergenza in città.