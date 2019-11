Milano punta a rinnovare le periferie con la Scuola dei quartieri

Milano (Fotogramma)

Come migliore progetto di rigenerazione urbana, si è qualificata “La scuola dei quartieri”, il progetto del Comune di Milano che mira a far nascere idee e servizi su iniziativa dei cittadini, per migliorare la vita nei quartieri di periferia. È una scuola pubblica, gratuita, aperta a tutti e organizzata per cicli. L'obiettivo è far crescere la capacità progettuale dei cittadini, aprendo le porte a chiunque voglia progettare e lavorare per cambiare il proprio quartiere, anche con attività imprenditoriali, commerciali, artigianali.

L'attività della scuola è articolata in cicli. Per ogni ciclo sono previste diverse attività suddivise in 4 fasi:

1) animazione territoriale e didattica preliminare;

2) attività didattica di supporto alla presentazione delle candidature con laboratori per imparare a progettare;

3) percorsi di formazione avanzata con l'obiettivo di trasformare la propria idea in un progetto;

4) borse di studio e contributi fino a 25mila euro per la sperimentazione dei progetti con servizi di accompagnamento personalizzati.