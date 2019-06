Milano Rally Show, la festa delle auto da gara nel centro città di Giulia Paganoni

Il 15 e 16 giugno il capoluogo lombardo diventerà teatro del Milano Rally Show, la terza edizione dell'evento motoristico organizzato dalla Regione Lombardia ed il patrocinio del Comune di Milano, di Automobile Club Italia, ACI Milano e ACI Pavia.

Da “un'idea pazza e geniale” -come è stata definita- di Beniamino Lo Presti, ideatore dell'evento, prende avvio la terza edizione dell'evento glamour motoristico che coinvolge appassionati e non solo.

L'evento toccherà alcune aree che rappresentano delle eccellenze per il territorio, tra cui San Siro, Monza e Arese.

Il programma: tante attività anche per il pubblico.

Il punto di partenza sarà Piazza Duomo di Milano, uno dei luoghi più iconici della città meneghina. E, altra area importante, il piazzale di San Siro, dove saranno organizzate anche attività di intrattenimento per il pubblico. Altro punto di interesse sarà La Pista di Arese, dove si svolgeranno quattro prove cronometrate.

Nove le prove cronometrate suddivise in cinque al sabato e quattro la domenica a cui farà seguito il Master Show.

Lo spettacolo prenderà avvio sabato 15 con la parata di partenza alle ore 14 per far iniziare a far girare il cronometro alle ore 16, con la partenza ufficiale in piazza Duomo.

Gli equipaggi inizieranno a dare il massimo delle performance alle ore 17.30 con la partenza della Ps1 San Siro a cui faranno seguito Arese e Monza e un altro giro su San Siro e Arese. Il termine della prima tappa alle ore 23.30.

L'indomani, domenica 16, la prima prova, la sesta della gara, sarà alle 9.04 ad Arese. A questa ne seguiranno altre tre, nell'ordine: San Siro, Arese e San Siro. A Conclusione dell'evento il Master Show alle ore 15.30 presso l'area di San Siro.