Milano regina d’estate tra le Borse. Il 2019 finora è da primato: +20%

Fin qui alcune considerazioni su variabili non strettamente legate all’azionario. Ci sono tuttavia altri driver più “intimamente” di mercato. Un esempio? Lo fornisce l’andamento dei settori di borsa. Tra i migliori comparti ci sono le utility (+30,3% da inizio anno). Si tratta di una dinamica che non stupisce. Nell’attuale fase d’incertezza, dove la guerra Usa-Cina sulle tariffe e la Brexit rendono erratici i mercati, gli operatori apprezzano titoli stabili. Società come le utility che da un lato, in quanto attive per grande parte del loro business in settori regolati, sono piuttosto anti-cicliche; e che, dall’altro, vantano visibilità sugli utili e staccano dividendi interessanti. Proprio quest’ultimo aspetto, in un mondo di tassi d’interesse prossimi (o inferiori) allo zero, diventa un atout importante. «Così come interessanti -spiega Carlo Gentili, ceo di Nextam - sono le nostre multinazionali tascabili, leader mondiali in singoli settori». Anch’esse, evidentemente, hanno contribuito a spingere il listino milanese. «Ciò detto, però -aggiunge sempre Gentili -, non lasciamoci andare a facili entusiasmi. Piazza Affari, attualmente, viaggia intorno a 21.234 punti. Prima della grande crisi del 2008 si trovava oltre quota 41.000».

Vedremo, allora, quale sarà il proseguo della recita azionaria nella parte finale del 2019. «Il Ftse Mib - dice Silvio Bona, esperto di analisi tecnica -si muove lateralmente, all’interno di un canale piuttosto orizzontale». Il tetto, la resistenza, è in area 22.200 punti. Il pavimento, il supporto, è a circa 19.800 punti. «È probabile, dopo una fase di ritracciamento, che il Ftse Mib riesca a “rompere” il tetto», conclude Bona. Sempre che, tra Brexit, “trade war” e prossima finanziaria non esca fuori l’evento che fa saltare il banco.