Milano Restaurant Week, 160 menu a prezzo fisso per riscoprire il buono della città

Una settimana di proposte a menu fisso da diverse fasce di prezzo (da 20 a più di 80 euro) in 160 ristoranti distribuiti in tutte le zone della città. È la formula della Milano Restaurant Week, che torna con la seconda edizione dal 2 all’8 maggio. Un’iniziativa utile ad aiutare la ripartenza della ristorazione e del turismo attraverso la valorizzazione della multiforme offerta gastronomica meneghina, che offre (anche) ai milanesi la possibilità di conoscere nuove proposte culinarie ed esplorare zone meno conosciute della città. Per partecipare basta prenotare sulla piattaforma messa a disposizione da YesMilano, che in questi giorni si sta popolando con le proposte degli chef.

L’offerta culinaria di qusto “evento diffuso” – promosso dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi attraverso Milano&Partners con Confcommercio e Nexi – spazia dalla cucina tradizionale regionale a quella più ricercata e sperimentale, etnica e fusion, in un itinerario che idealmente collega tutte le zone della città: a partire dalle strade attorno al Duomo per arrivare fino a via Tortona, da Brera ai Navigli e Porta Nuova, fino a via Paolo Sarpi, la “chinatown” meneghina, ma coinvolgendo anche zone meno note come ad esempio Gratosoglio.

Possibilità di scoprire quindi menu molto vari e anche in quartieri meno blasonati o battuti dai consolidati itinerari turistici e dalla movida della nuova “Milano da bere”. A fare da filo conduttore saranno invece gli obiettivi del progetto: c’è la volontà di accendere l’attenzione sulla rilevanza della food policy, la politica alimentare portata avanti dal Comune di Milano e orientata – spiegano gli organizzatori – a rendere più sostenibile il sistema «per una corretta evoluzione del rapporto tra il cibo e la città». Tra le buone pratiche promosse rientrano l'uso di prodotti a km 0 provenienti dalla filiera corta dell'area metropolitana, l'incentivo alla doggy bag e la proposta di menù vegeterariani e vegani.

«La ristorazione è un settore di grande rilevanza, rappresenta un'eccellenza per innovazione, varietà e creatività – commenta Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano – . Siamo lieti di poter offrire ai milanesi e ai turisti la possibilità di scoprire la città da una diversa prospettiva, avvalorandone la multiforme cultura gastronomica e appoggiando una politica alimentare virtuosa».

«L’attrattività è fondamentale per un territorio come il nostro che vive di servizi, di turismo leisure e business – aggiunge Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza –. È importante che Milano torni a ripopolarsi. Oggi 630mila lavoratori hanno ripreso a essere presenti fisicamente sul posto di lavoro e a far rivivere negozi, bar, ristoranti e zone della città abbandonate per lungo tempo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. La Milano Restaurant Week, che valorizza le imprese della ristorazione, è un nuovo passo verso la normalità e verso la ripartenza».