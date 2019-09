Milano rilancia la WineWeek

1' di lettura

L'edizione 2018 della Milano Wine Week è stata una sorta di numero zero, una prova generale che ha dimostrato le potenzialità di un progetto con solide basi: la città di Milano quale “capitale del vino italiano” per un'intera settimana, una sorta di “Design Week” all'insegna di una tra le voci più importanti dell’export italiano.

Ancora più ricco il programma di ottobre con momenti, eventi, presentazioni, masterclass, degustazioni e party che animeranno la città per 6 giorni. Quartier generale della MWW sarà ancora Palazzo Bovara in posizione strategica , ma tutta il centro sarà protagonista con i sei “Wine District”, ovvero sei quartieri abbinati ciascuno ad un consorzio vinicolo.





Partner d'eccezione il Merano Wine Festival che organizza a Milano l'anteprima del celebre evento altoatesino giunto alla 28 edizione e ideato da Helmuth Koecher. Da Milano partiranno infine una serie di escursioni enologiche nei territori più importanti come in Franciacorta alle Cantine Berlucchi.

Il forum sul business

Spazio alle aziende l’8 ottobre a partire dalle 9,30 nel Wine Business Forum, che giunge quest'anno alla sua seconda edizione, un think tank di natura pragmatica che coinvolge imprenditori e rappresentanti delle aziende del mondo del vino, per evidenziare pratiche e politiche capaci di continuare a creare valore e portare sviluppo al vino italiano. Tra i temi più attesi: internazionalizzazione, sostenibilità, finanza e credito, trasformazione digitale, blockchain e competitività.