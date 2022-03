Milano, rinasce Cordusio: aperto entro l’estate il polo di Palazzo Broggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caveau blindato costruito nel lontano 1902 e rimaneggiato negli anni seguenti ci riporta in una atmosfera di altri tempi, mentre le chiavi delle lunghe file delle cassette di sicurezza sono ora in mano ad alcuni ex clienti come ricordo della banca che fu.

Siamo nel cantiere, ormai alle battute finali, che sta modificando assetto e aspetto di Palazzo Broggi, la ex sede di Unicredit in piazza Cordusio. I lavori qui fervono da alcuni anni per modificare un edificio storico che si distribuisce per oltre 55mila metri quadri.

The Medelan, così è stato ribattezzato dai cinesi di Fosun che lo hanno acquistato più di sei anni fa per una cifra pari a 345 milioni di euro, ha richiesto altri cento milioni di investimenti per vedere la luce nella versione definitiva, rimaneggiata diverse volte, con otto grandi spazi retail, uffici e ristorante di lusso sul tetto con la terrazza aperta sul centro.

I canoni per gli uffici viaggiano sui 650-750 euro al mq/anno per un asset che ha sposato i più elevati standard di sostenibilità, ottenendo le certificazioni Well Silver e Leed Platinum. Qui apriranno il proprio headquarter due gruppi come la casa di moda Chanel e F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset under management per oltre sei miliardi di euro. Nel dettaglio saranno dedicati agli spazi direzionali, già delineati e in alcuni casi suddivisi, circa 18mila metri quadrati. Quelli destinati a Chanel sono 2mila mq, mentre quelli di F2i sono circa 5mila. Altre trattative sono in corso con studi legali e società di primo piano del panorama italiano e internazionale.

All’ultimo piano ci sarà il ristorante Horto dello chef stellato (chef tre stelle Michelin e Stella Verde per la Sostenibilità) Norbert Niederköfler, che occuperà una superficie di circa 1.400 mq e fruirà di una terrazza con viste panoramiche sul Duomo e sulla Galleria Vittorio Emanuele. Il ristorante Horto offrirà un’esperienza culinaria unica utilizzando solo ingredienti stagionali e regionali.

Procede, non senza qualche difficoltà, la commercializzazione degli ampi spazi che saranno adibiti a negozi di altagamma, in tutto 13mila mq. I canoni di affitto per i negozi si aggirano intorno ai 2mila euro al mq anno. Tra le boutique ha già prenotato il suo spazio Lanvin, maison di moda acquistata proprio da Fosun nel 2018 e che oggi ha dato il proprio nome alla divisione fashion del colosso cinese.