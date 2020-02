Milano riparte dai bar (ma regna ancora la confusione) L’incognita scuole e la comunicazione politica confusa

Anche società misto pubblico-privato come Fiera Milano e Sea (società aeroportuale di Linate e Malpensa) stanno soffrendo per la situazione. Per il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi “l'impatto del coronavirus lo sconteremo duramente. Fermare la Lombardia significa frenare oltre un quinto del Pil italiano. Bisogna contenere i toni di allarmismo”.



Evidentemente Milano è la città che fa più impressione in questi giorni, considerando la differenza con il fermento quotidiano. La gente praticamente si è fermata insieme all'ordinanza. Anche nei negozi non ci sono più persone, e i negozianti sono spinti a fare grandi promozioni che durano proprio lo spazio temporale dell'emergenza coronavirus. Unica differenza sono le farmacie e i supermercati, non come lo scorso weekend, ma pur sempre molto frequentati.



Le piazze invece sono vuote, anche quelle tradizionalmente frequentate per il dopo lavoro: dal consueto giro sui Navigli alla passeggiata in Piazza Gae Aulenti. Qualche luce ieri sera ricompariva, intorno ai locali qualcuno in più. Ma ancora siamo ben lontani dal consueto “aperitivo” milanese. Niente Milano da bere per ora.



Da qui l'invito di Sala di riaprire i musei, che vorrebbe dire anche attrarre persone che vengono da fuori città, come sempre. Peraltro con il Teatro alla Scala bloccato qualcosa bisogna fare.



P roprio Sala è stato criticato ieri in consiglio comunale, che si è svolto a porte chiuse, con quasi tutti i consiglieri presenti ma senza il sindaco. Ci si aspettava che riferisse in consiglio della situazione, ma ha inviato un messaggio che lunedì ci sarà un chiarimento con la Regione e quindi in quel contesto se ne parlerà.