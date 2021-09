Milano riparte con il Supersalone del design

4' di lettura

Dopo due rinvii, tante incertezze e polemiche sull’opportunità e la formula del suo svolgimento quest’anno, il Salone del Mobile di Milano è tornato. In forma diversa, certo, perché la pandemia ancora in corso non permetterà di raggiungere i numeri record del 2019 (400mila visitatori in fiera e 500mila in città), e con un nome diverso: Supersalone.

Ma il suo effetto dirompente di energia ed entusiasmo è già evidente in città. Il via ufficiale sarà domani mattina, in Fiera Milano a Rho, ma già da stamattina le vie del centro e gli showroom dei brand del design sono affollati di visitatori muniti di Green Pass e mascherine per entrare a vedere tutte le novità di questo settore.

I numeri del Supersalone

I numeri, dicevamo, sono chiaramente ridotti, visto che i viaggi da alcuni Paesi (soprattutto dall’Asia e dalle Americhe) sono bloccati o scoraggiati dalle quarantene obbligatorie. In fiera si attendono comunque 425 brand del design (di cui il 16% dall’estero), 39 designer autoprodotti e 170 giovani creativi, per un totale di oltre 1.900 progetti esposti. «È un bellissimo segnale – dice soddisfatta Maria Porro, presidente del Salone del Mobile nominata lo scorso luglio –. Non era scontato arrivare a questo risultato, mettendo tutti d’accordo e poi elaborando un progetto totalmente nuovo in così poco tempo. Ma le imprese hanno dato una grande risposta. L’industria c’è. Ci sono i talenti del futuro, c’è la cultura, ci sono le istituzioni, con la presenza del presidente Sergio Mattarella all’inaugurazione». Difficile prevedere quanti saranno i visitatori: Porro assicura che i dati sui pre-accrediti dei buyer e le vendite di biglietti per il pubblico sono molto positivi.

Il pubblico sarà, in effetti, una delle grandi novità di questo Supersalone, dato che l’ingresso è aperto a tutti per l’intera durata della manifestazione, anziché, come da tradizione, sol onel weekend. Inoltre, i visitatori potranno acquistare (tramite piattaforma online e QRCode) tutti i prodotti esposti.

L’allestimento inedito

Un’innovazione fortemente voluta dal curatore dell’allestimento, l’architetto e presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, che lo ha ideato assieme a un team internazionale di co-progettisti. «Sarà un Salone democratico, nel segno del design, della condivizione e della sostenibilità – dice Boeri –. È stata una grande esperienza, anche per noi curatori, che ci ha insegnato molte cose. Sono certo che molte rimarranno anche nel futuro, perché il mondo è cambiato e bisognerà ripensare anche il modo di fare le fiere».