Milano rivede gli oneri di urbanizzazione

Tendenza espansiva ancora in corso

«Gli oneri sono stabili da tanto tempo», racconta Alessandra Bazzani di Ammlex. «Con le recenti modifiche legislative sono state previste tariffe incentivanti anche in Lombardia, soprattutto per interventi ristrutturativi, in modo da favorire il riuso del territorio. Adesso pertanto la necessità di un adeguamento diventa più stringente». Milano è una città, l’unica in Italia, che vive una vera e propria esplosione immobiliare, una tendenza espansiva che dovrebbe continuare. «Purtroppo gli oneri di urbanizzazione sono usati dai Comuni anche per la spesa corrente, una bella entrata per l’amministrazione. La revisione degli oneri dovrebbe essere l’occasione per Milano di reperire le risorse necessarie alla rigenerazione della città pubblica. L’arma degli oneri di urbanizzazione è dunque, se focalizzata solo su valenze urbanistiche, potente strumento di riqualificazione, ma è anche modo di incisione su problemi socio-economico della città» conclude Bazzani.

Altri soldi che vanno al Comune, quando si riqualifica, passano dalla monetizzazione delle aree per servizi che si dovrebbero costruire ma che spesso anche per mancanza di spazio non si possono fare.