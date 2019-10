Milano-Roma: numeri di due città a confronto Anche il neonato governo non lesina dichiarazioni sul rilancio di Roma che lasciano intendere ambiziosi programmi e nuovi investimenti per la capitale. Non è il primo né probabilmente l'ultimo tentativo. Ecco un confronto utile a delineare lo scenario di Federico Babbi e Carlo Scarpa

5' di lettura

Articolo tratto da Lavoce.info

Un confronto obbligato

La recente classifica dell'Economist tra le città del mondo ha riaperto in Italia il confronto Roma-Milano. Un confronto non campanilistico per capire se la qualità della vita è veramente diversa nelle due città, per capire in quale misura è determinata da una sorta di “destino” o delle amministrazioni.

Il problema esiste, se si pensa che quasi tutti gli ultimi governi hanno messo al centro dei loro programmi il tentativo di rilanciare la capitale. Ne parla anche l'ultimo, sia nel programma sia nel discorso per il voto di fiducia alle camere. E non sarà probabilmente l'ultimo tentativo; di sicuro non è il primo (si veda per esempio il punto 19 del programma di governo gialloverde, o l'art. 16 del Dl 16/2014 nel governo Renzi).

Da questi tentativi di rilanciare la capitale rovesciandovi quattrini extra traspare l'idea che ci sia una situazione di oggettiva difficoltà, che con buone risorse si può risolvere. Confrontiamola con Milano, la città metropolitana che più si avvicina ai numeri della capitale.

Gemelli molto diversi

Le differenze sono marcate già a partire dalla descrizione dei luoghi. Il comune romano è di gran lunga più esteso, con 1.287 chilometri quadrati di superficie contro i soli 182 di Milano. Roma ingloba tante aree rurali, mentre il confine di Milano la separa da altre aree urbane, formalmente in comuni diversi, ma che rappresentano un unico agglomerato. Forse anche per questo, Roma gode di più spazi adibiti al verde, il 36 per cento della superficie totale, mentre a Milano sono solo il 13 per cento.