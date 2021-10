Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli: ecco le 5 sfide nelle grandi città

Negli ultimi giorni non sono mancati nella coalizione i momenti di tensione con il Bernardo che aveva minacciato le dimissioni se non fossero arrivati i fondi per la campagna elettorale promessi dai partiti. Al centro del suo programma elettorale c'è un tema tradizionale per il centrodestra, quello della sicurezza, con l'assunzione di nuovi vigili urbani, l’abolizione di Area B, la ztl che impedisce l’ingresso in città delle auto più inquinanti, e un ritorno all’Ecopass dell’era Moratti. A Milano il Movimento 5 Stelle punta a inaugurare un nuovo corso con la manager del digitale Layla Pavone, sostenuta da Giuseppe Conte che spera di recuperare consensi in una città dove i Cinque Stelle non hanno mai riscosso grandi risultati.

A Torino partita aperta per il dopo Appendino

Conclusa l’esperienza di Chiara Appendino, i pentastellati sperano di proseguire con Valentina Sganga. Il centrosinistra vuole riconquistare la città con Stefano Lo Russo. Il centrodestra si sente competitivo con il “civico” Paolo Damilano. Insomma è una partita tutta da giocare a Torino e il ballottaggio è dato come molto probabile.

Tutti i candidati ripartono dalle periferie, rammarico della sindaca Appendino che avrebbe voluto fare di più per chi cinque anni fa le diede fiducia. A partire per primo, ormai dieci mesi fa, l’imprenditore delle acque e del vino Damilano, con la lista Torino Bellissima, a cui si sono aggiunti i partiti di tutto il centrodestra. Lo Russo, professore del Politecnico cresciuto nel Pd con la vocazione da sindaco, promette invece di riannodare i fili con la gente, quelli rotti cinque anni fa che sono costati il secondo mandato a Piero Fassino. Punta infine sulla continuità Sganga, capogruppo uscente di un Movimento 5 Stelle che - dice - ha saputo tenere botta a cinque anni difficilissimi e ora ha le carte in regola per completare il lavoro iniziato. Sembrano relegati al ruolo di comprimari gli altri candidati, fatta eccezione forse per Angelo D’Orsi. Il docente universitario della coalizione delle sinistre sta raccogliendo consensi tra gli intellettuali torinesi, e non solo, con una campagna elettorale fatta di incontri culturali e riflessioni. A suo favore si è espresso persino il regista britannico Ken Loach.

Sarà difficile avere un vincitore al primo turno e l'attenzione è rivolta al ballottaggio, soprattutto se sarà tra centrodestra e centrosinistra. Che cosa ne sarà, a quel punto, dei voti pentastellati? La logica degli schieramenti vorrebbe andassero al centrosinistra, ma l’intesa mancata per il candidato unitario non gioca a favore. Appendino, che pure avrebbe sperato in quella alleanza, non ha mai nascosto l'antipatia politica per Lo Russo, protagonista in Consiglio comunale di una feroce opposizione.

A Bologna Lepore punta alla vittoria al primo turno

Matteo Lepore, esponente del Pd e sostenuto da una larga coalizione di centrosinistra, punta a diventare sindaco di Bologna al primo turno. Sono, infatti, tutti per lui i favori del pronostico delle elezioni. Il suo principale sfidante è Fabio Battistini, candidato civico appoggiato dai partiti del centrodestra che ha l’ambizioso obiettivo di provare a trascinare Lepore al ballottaggio. Imprenditore cattolico senza esperienze in politica, Battistini ha lanciato la sua candidatura mesi fa, poi, quasi all’ultimo, i partiti di centrodestra hanno deciso di convergere su di lui in maniera unitaria.