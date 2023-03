Milano Santa Giulia, lo Spark Business District diventa 100% certificato Leed

Ascolta la versione audio dell'articolo

Certificare un edificio è un traguardo di rispetto: quando, però, la certificazione riguarda un intero quartiere, c’è la possibilità di incidere sul tessuto urbano, per fare la vera differenza. In Italia, il primo quartiere urbano 100% certificato secondo lo standard internazionale Leed è, da oggi, lo Spark Business District, nuovo distretto a uso misto, terziario e residenziale, che si sviluppa nella porzione sud dell’ex area Santa Giulia, a ridosso della stazione ferroviaria di Rogoredo. L’intervento di riqualificazione urbana – uno dei più consistenti del capoluogo meneghino – è promosso dal gruppo Lendlease in partnership con Risanamento Spa.

Con il semaforo verde per gli ultimi tre fabbricati, lo Spark Business District ha ottenuto una certificazione ai massimi livelli della scala Leed per tutti gli edifici, incluso il distretto dove sono collocati: parliamo di Spark 1, Spark 2 e i 3 edifici afferenti al complesso Sky, dove lavorano mediamente 3mila persone per un utilizzo di circa 168 ore la settimana, oltre al MSG Lego, che ha ottenuto il sigillo di quartiere Leed Neighbourhood. Anche Milano entra così a far parte di una rete globale di oltre 100 città e comunità certificate dove vengono misurati e tracciati i risultati relativi alla sostenibilità delle nuove aree urbane secondo parametri chiave, che includono obiettivi specifici in merito a energia, acqua, rifiuti, trasporti, istruzione, salute, sicurezza, prosperità ed equità.

Accanto alle performance energetiche, a contribuire all’ottenimento dei sigilli Leed Gold o addirittura, in alcuni casi, Platinum spiccano aspetti come la cura per la qualità dell'aria negli spazi interni, l’attenzione al ciclo dei rifiuti e dell'acqua, i materiali impiagati, l'ottima connessione con le vie di trasporto urbano, nonchè un riconoscimento alle attività di gestione e manutenzione dei fabbricati del distretto. Fra i sigilli rilasciati all’edificio Spark 1 c'è anche la certificazione Well Core & Shell gold, che va a certificare la salubrità e benessere degli edifici. «Un risultato – commenta Nadia Boschi, head of Sustainability Italy and Continental Europe di Lendlease – che dimostra la possibilità di portare avanti progetti di rilievo per l’evoluzione dell’edilizia green anche in Italia e partendo dalla restituzione alla città di ex aree industriali dismesse».

Il risultato di Santa Giulia, anticipa di una manciata di giorni un secondo traguardo importante per i protocolli di certificazione energetico-ambientali. Lunedì 6 marzo, sempre a Milano, il GBC Italia – l’ente che oltre a gestire sul nostro territorio la certificazione internazionale Leed, ha anche sviluppato propri standard peculiari per la nostra realtà nazionale – consegnerà al progetto UpTown Milano di EuroMilano la prima certificazione GBC Quartieri, che promuove la creazione di quartieri salutari, sicuri e sostenibili, riqualificando o realizzando un'area compatta e opportunamente connessa sia al suo interno sia con la realtà circostante. «Il recupero di porzioni di città e la riconversione di parti di territorio in chiave sostenibile – spiega Marco Mari, presidente del GBC Italia – rappresenta una valida risposta alle numerose sfide a cui il nostro Paese è chiamato a far fronte, rilanciando al contempo l’economia, ma senza perdere di vista lo sviluppo sostenibile dei territori».