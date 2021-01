Milano, scatta il divieto di fumo all’aperto. Sanzioni da 40 a 240 euro Da oggi in città entra in vigore il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri, negli stadi e nelle strutture sportive

Milano dice stop al fumo di sigaretta all'aria aperta: da oggi in città entra in vigore il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri, negli stadi e strutture sportive. Lo ha stabilito il Comune di Milano con l'approvazione, il 19 novembre scorso, del nuovo Regolamento per la qualità dell'aria, il documento che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a migliorare la qualità ambientale in città.

Il divieto di fumo è stato introdotto in modo soft. Infatti sarà possibile fumare all'aperto se ci si trova in luoghi isolati ma va comunque rispettata la distanza di 10 metri dalle altre persone. Dal 1° gennaio 2025 a Milano il divieto di fumo sarà poi esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto. Le sanzioni per chi non rispetta il divieto vanno da 40 a 240 euro, anche se al momento il Comune ritiene prioritario che i cittadini siano informati sui divieti.

