Milano, il Presidente Mattarella apre il Supersalone del mobile

Un allestimento inedito, molto diverso da quello che tutti conosciamo, concepito più come una grande mostra dell’eccellenza made in Italy, che come il tradizionale Salone del Mobile. Non ci sono gli stand, innanzitutto, sostituiti (anche per motivi di sicurezza) da lunghe pareti verticali, alle quali, o davanti alle quali, le aziende e i designer hanno collocato i propri prodotti. Qualcuno lo ha fatto in modo più tradizionale, riproducendo, in piccolo, il concetto di stand. Altri hanno preferito dare spazio alla creatività.



Gli imprenditori che abbiamo incontrato tra i corridoi dell’allestimento inedito, curato da Stefano Boeri, sono consapevoli che quest’anno il business in senso stretto non si farà all’interno della fiera, pensata più come una grande operazione di sistema, per dimostrare la forza e la bellezza del design italiano.

Ma sono qui e ci hanno creduto, assieme anche a 39 makers e 170 giovani designer. E con tanto pubblico, si spera. Non solo professionale. Finora sono stati venduti 20mila biglietti, ma i conti so faranno solo alla fine.Per ora, la festa abbia inizio.