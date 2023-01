Milano si prepara per Homi. Settore casa in forte crescita nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna a Milano la manifestazione dedicata al mondo dell’abitare e dell’Home Décor. Dal 26 al 29 Gennaio nei padiglioni di Fiera Milano a Rho saranno esposti i prodotti e le novità di oltre 500 brand, 40% in arrivo dall’estero, da 28 Paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito.

Le proposte in fiera riguardano i settori della decorazione, degli accessori per tavola e cucina, i tessili e le fragranze, l’oggettistica da regalo. Un comparto che – secondo i dati raccolti da Export Planning – ha confermato nel 2022 il trend positivo del 2021, quando era cresciuto in valore del 24.5%. Il commercio mondiale del comparto Home dovrebbe chiudere il 2022 con un nuovo record di 158,1 miliardi di euro, il doppio rispetto a dieci anni fa, quando il valore era di 68 miliardi.

Tutti i principali segmenti del comparto hanno ampiamente recuperato livelli degli scambi mondiali superiori a quelli pre-pandemici. In particolare il segmento degli articoli vari per la casa ha registrato nella media del 2022 una crescita record nei valori in euro (+52.3%, pari al +30.3% a prezzi costanti), raggiungendo un livello di 36,5 miliardi di euro.

Previsioni al 2026 per il comparto «Home»



I maggiori contributi alla crescita della domanda mondiale del comparto dovrebbero arrivare nei prossimi anni dal mercato statunitense, con importazioni in aumento di oltre 11 miliardi di euro, pari a un incremento medio annuo di quasi 6 punti percentuali. Seguono il mercato tedesco (2,4 miliardi di euro di maggiori importazioni nel periodo 2023-2026, +5,6%), il Regno Unito (+2,1 miliardi, pari al +7,2%), Paesi Bassi (+1,7 miliardi, + 6,7%) e Giappone (+1,5 miliardi, +6,5%).



L’export di made in Italy

Le stime per il 2022 delle esportazioni italiane del comparto Home prevedono una crescita nei valori in euro dell’11,2% rispetto al 2021, con oltre 26 punti percentuali in più rispetto a quelli pre-pandemici, per un valore record di 2,6 miliardi di euro.