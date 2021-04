Milano torna basket-city con le sfide dell’Italia negli Europei del 2022

2' di lettura

L’Italia ospiterà a Milano il gruppo C di EuroBasket 2022 con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia in programma nel mese di settembnre del prossimo anno. Gli appassionati di basket potranno vedere molte stelle di prima grandezza del firmamento della pallacanestro anche Nba a partire dal greco Giannis Antetokounmpo.Una grande occasione per la Milano del basket e non solo in attesa di vedere l’Armani Milano alle Finals Four dell’Eurolega 2021

Al Forum di Assago

A 31 anni di distanza da Roma 1991, dunque, la massima competizione continentale per Nazionali torna in Italia. La Federazione Italiana Pallacanestro organizzerà uno dei gironi con la collaborazione di Master Group Sport, advisor commerciale FIP dal 2018. Inizialmente calendarizzato nel 2021, l'EuroBasket è stato poi spostato al 2022 a causa della pandemia da COVID-19. «Per Milano è un vero onore ospitare uno dei gironi dell'Europeo di Basket 2022 - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -: la pallacanestro è uno sport molto amato e seguito in città. Siamo certi che Milano farà la sua parte per accogliere al meglio i campioni della nazionale italiana e delle altre nazionali impegnate nelle partite di questa importante competizione e saprà offrire occasioni di sport e condivisione ai tifosi che verranno qui per sostenere i propri beniamini. In questo periodo particolarmente difficile per il mondo intero, manifestazioni sportive di questa levatura possono giocare un ruolo strategico e contribuire alla ripresa del nostro Paese».

Le sfide per gli Azzurri

Al Forum l’Italbasket affronterà alcune sfide inedite e altre di grande tradizione: Grecia e Croazia sono avversari storici per la nostra Nazionale mentre la Gran Bretagna rappresenta una gara inedita in un campionato europeo. Pochissimi confronti, e tutti più o meno recenti, con Ucraina ed Estonia. Xosì il Commissario Tecnico Meo Sacchetti: «Molto difficile valutare la qualità delle Nazionali a distanza di un anno anche se alcune hanno un blasone noto a tutti. Ciò che è certo è che il nostro movimento merita di avere un grande spettacolo di basket, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Mi auguro davvero che nel settembre del 2022 si possa giocare in un Forum con tutti gli spettatori al loro posto».

La formula dell’Europeo

Sono previsti quattro gruppi da sei squadre ciascuno con la formula del girone al’'italiana. Le prime quattro formazioni di ogni girone accedono agli ottavi di finale (accoppiamenti A-B, C-D) ad eliminazione diretta così come i quarti e le semifinali. Il 18 settembre le finali per le Medaglie d’Oro, Argento e Bronzo.I quattro gironi (1/9 settembre) si disputeranno a Milano, Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Dagli ottavi di finale in poi (10/18 settembre) si giocherà a Berlino.In palio il Nikolai Semashko Trophy, attualmente detenuto dai campioni in carica della Slovenia. Gli Azzurri, qualificati di diritto come Paese ospitante così come Germania, Repubblica Ceca e Georgia, hanno comunque dovuto affrontare le qualificazioni, vincendo il proprio raggruppamento davanti alla Russia, all'Estonia e alla Macedonia del Nord.

Tutti i gironi di EuroBasket 2022

Girone A (Tbilisi, Georgia) Spagna Russia Turchia Georgia Belgio Bulgaria