Milano Unica «prevede» il futuro: le tendenze per la primavera-estate del 2021 Il settore deve guardare oltre le stagioni e le collezioni delle fashion week: ne hanno parlato il presidente della fiera Ercole Botto Poala ed esperti del settore, con una particolare attenzione ai post Millennials della Gen Z

«Gen Z _ Gen future: Culture Tribe 5.0» è il titolo, quasi in codice, scelto da Milano Unica, la grande fiera del tessile di qualità che si tiene due volte all’anno a Milano, per la presentazione delle tendenze primavera-estate 2021. Avete letto bene: non per la prossima primavera-estate, ma per quella ancora successiva, perché il tessile, per definizioni, deve anticipare, come parte “a monte” della filiera della moda, le tendenze alle quali si rifaranno i produttori di abbigliamento e accessori.

Consumatori sempre più giovani e informati

Gen Z è l'abbreviazione di “Generazione Z”, ovvero l'appellativo che antropologi, sociologi e psicologi hanno dato alla generazione di nativi digitali, i post Millennials, composta da individui nati a partire dal 1997 fino agli attuali teenager. Quindi la generazione del futuro (Gen future), la prima che già dalla nascita ha usato internet e per la quale struttura cognitiva e verbalizzazione passano attraverso la tecnologia (5.0). È la generazione perennemente connessa, che vive in rete ogni tipo di relazione ed esperienza: dall'amicizia allo studio, dallo shopping al divertimento, dal senso di comunità alla socializzazione virtuale, fino alle modalità con cui definisce e condivide la propria identità.

Il ruolo della sostenibilità

«Va anche detto che la Gen Z è la generazione più sensibile alle problematiche ambientaliste, anzi è quella che ha fatto nascere il sentimento green, nel mondo – spiega Ercole Botto Poala, presidente di Milano Unica –. Un sentimento che Milano Unica condivide ma ora dobbiamo far sì che la visione green sia parte preponderante delle decisioni aziendali e politiche a tutti i livelli, così da agire in modo responsabile al fine di garantire un futuro davvero sostenibile ai nostri figli. Ed è per questo che Milano Unica si impegna da molto tempo per diffondere questi valori».

Il valore della condivisione

Un mondo nuovo e affascinante che ha stimolato la ricerca di Milano Unica che, per le tendenze della P-E 2021, è partita da un assunto: i ragazzi trovano conferme e fiducia in se stessi quando condividono riti, mode, slang, passioni nel proprio gruppo di amici. In altri termini, vivono e si formano confrontandosi con «gli altri membri della propria tribù di appartenenza» come scrive lo psicanalista Massimo Ammaniti. «La Gen Z rappresenta la proiezione sofisticata della tecnologia 5.0 del futuro ma allo stesso tempo, a livello comportamentale segue, le stesse identiche dinamiche tribali dell'uomo, fin dalla sua nascita» sintetizza Stefano Fadda, direttore artistico di Milano Unica.

La sintesi: tre tendenze per tre luoghi

Da qui l'idea di Milano Unica di unire futuro e passato, la tecnologia 5.0 con peculiarità estetiche e contenutistiche di alcune tribù dal nord al sud del mondo, per definire una sintesi creativa e culturale che metta in relazione le estetiche giovanili con ancestrali sensibilità tribali, riportate all'interno di 3 luoghi simbolo, Mexico City, Los Angeles e Papua Nuova Guinea. Sono nate così le 3 tendenze per la primavera-estate 2021.