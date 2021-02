Milano Unica si trasferisce online con la piattaforma Connect Quasi 200 aziende presentano le collezioni della primavera-estate 2022, con un focus sulla sostenibilità, che da molte stagioni è la priorità degli espositori e dell’intero settore di Giulia Crivelli

In attesa di tornare a un format fisico, MilanoUnica, la grande fiera del tessile e di accessori tessili di media e alta gamma che si tiene due volte all’anno a Milano e che è arrivata alla 32esima edizione, si “sposta” sul web. Lo fa mettendo a disposizione da oggi dei suoi espositori e dei buyer del settore la piattaforma e-MilanoUnica Connect , uno strumento di lavoro digitale riservato esclusivamente a tutte le aziende e ai buyer del sistema, per supportare le relazioni internazionali e le occasioni di business anche in questo delicato momento.

Format in evoluzione

Si tratta, spiegano gli organizzatori, di un servizio in costante sviluppo e aggiornabile in tempo reale, che non sostituisce l'importantissima dinamica della fiera fisica, bensì la affianca, agevolando e rendendo più fluidi i processi, non solo per i giorni della manifestazione, ma anche durante l'intero ciclo stagionale del settore, che, ricordiamo, è “avanti” di una stagione rispetto al pret-a-porter: le collezioni in mostra su e-MilanoUnica Connect sono infatti quelle della primavera-estate 2022, mentre sulle passerelle di Milano e Parigi abbiamo appena visto le collezioni, soprattutto uomo, dell’autunno-inverno 2021-2022. Quasi duecento le aziende presenti, con un’offerta focalizzata, oltre che sulla costante ricerca, su nuovi percorsi di sostenibilità, tema sul quale tutte le aziende espositrici di MilanoUnica e l’intero settore italiano del tessile sono concentrati (e all’avanguardia in Europa e nel mondo) da molti anni.

Le possibilità offerta da Connect

Sul sito e-milanounica.it le aziende possono presentare le collezioni e valorizzare i propri prodotti, mentre i buyer hanno la possibilità di consultare le pagine degli espositori, sfogliare i cataloghi digitali e mettersi in contatto con le aziende per maggiori informazioni, richieste di campionature e videochiamate su appuntamento. «Nell'impossibilità di replicare l'esatta esperienza di una fiera fisica – spiega il presidente di Milano Unica Alessandro Barberis Canonico – e-MilanoUnica Connect permette comunque di valorizzare la qualità dei prodotti, rispettando la stagionalità e le esigenze di creatività in continua evoluzione di un mercato complesso come quello della moda».

Partnership tra Reda e Lanificio Cerruti per il digitale

In occasione di Milano Unica, il gruppo Reda e Lanificio F.lli Cerruti, storici lanifici della tradizione biellese, hanno annunciato un ambizioso obiettivo per «attuare una rivoluzione digitale nel settore tessile, strategico per il tessuto economico del Paese». Le due aziende hanno lanciato la piattaforma Collection, primo tassello di un progetto più ampio che vede il gruppo Reda sviluppare una piattaforma di servizi digitali a disposizione dell'intero comparto della moda. È la prima volta che due aziende leader del settore tessile si uniscono per offrire ai clienti una piattaforma che utilizza la stessa tecnologia, pur nel rispetto delle caratteristiche di ciascun brand, dove i clienti possono effettuare la selezione dei tessuti. «Siamo fermamente convinti che la digitalizzazione del settore tessile rappresenti un processo imprescindibile e uno strumento strategico indispensabile per affrontare le sfide future, che sempre più richiederanno di porre un'attenzione particolare alle esigenze del consumatore – ha commentato Ercole Botto Poala, ceo Reda Group –. Siamo particolarmente fieri di questa operazione congiunta perché ci auguriamo che possa rappresentare per il mercato un primo esempio di successo nel fare sistema». Per Filippo Vadda, ceo Lanificio F.lli Cerruti, «l'obiettivo del Lanificio F.lli Cerruti è offrire il meglio ai nostri clienti in ogni ambito: è per questo che abbiamo deciso di investire insieme in un'infrastruttura digitale che permetta di sviluppare una piattaforma tecnologica all'avanguardia».

Alleanza tra Albini Group e Beste

Di questi giorni, in concomitanza con la versione digitale di Milano Unica, è anche la notizia dell’alleanza strategica tra due leader del settore tessile, Albini Group e Beste, dalla quale, spiegano le due aziende, verranno iniziative «sinergiche e innovative a 360 gradi, grazie a uno scambio virtuoso di know-how e allo sviluppo comune di nuovi prodotti e progetti».

Albini Group è il maggior produttore europeo di tessuti per camiceria, specializzato nello sviluppo di tessuti in fibre naturali di alta gamma. Fondata nel 1876 ad Albino (Bergamo), è da sempre un'impresa familiare, oggi giunta al 145° anno di attività. Albini Group conta oggi su sette stabilimenti e vanta una filiera produttiva completamente integrata, dalla materia prima al tessuto. Beste venne invece fondata nel 1992 su iniziativa di Giovanni Santi, un giovane imprenditore pratese con una solida conoscenza del settore tessile. L'azienda nasce con l'obiettivo di specializzarsi nella produzione cotoniera e oggi è leader nello sviluppo e nella nobilitazione di tessuti per il settore dell'abbigliamento, caratterizzati da un'attenta ricerca nei materiali e nei finissaggi.