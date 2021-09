Milano alle urne, il centrodestra fa la conta dei voti di coalizione

4' di lettura

Le campagne elettorali di centrodestra e centrosinistra per le amministrative di Milano non solo non hanno terreno comune, ma hanno proprio finalità diverse. Il centrosinistra ricandida il sindaco uscente Giuseppe Sala, che attira da solo l’elettorato moderato, e rispetto al quale i partiti stanno in secondo piano. Il centrodestra candida il pediatra del Fatebenefratelli di Milano, Luca Bernardo, ma sembra che utilizzi questa tornata elettorale soprattutto per realizzare una conta interna alla coalizione. E infatti i manifesti elettorali vedono la presenza ingombrante dei leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che non si presentano alle elezioni.

Ci sono poi altri 11 candidati, tra cui Layla Pavone, candidata del Movimento 5 Stelle, che corre da sola (e che durante un possibile ballottaggio dovrebbe dare il sostegno a Sala).

Tutti i temi della campagna

Per quanto riguarda i temi, il centrosinistra sceglie la vivibilità e la sostenibilità; il centrodestra prevalentemente la sicurezza e la riduzione di regole e burocrazia.

Lo slogan principale di Sala è la città “in 15 minuti”, il che vuol dire il passaggio dalla visione basata su centro e periferie ad una basata su tanti quartieri autosufficienti, in cui avere tutto a portata di mano e muoversi con facilità usando sia mezzi pubblici e che biciclette. Una sfida anche dettata dal Covid, che ha cambiato il modo di lavorare con uno smart working diffuso e che ha inibito le persone a fare lunghe tratte per andare da una parte all’altra della città. Inoltre questa idea si basa anche sull’aspirazione di ridurre l’inquinamento e umentare la sostenibilità energetica. Ci dovrà inoltre essere più verde, proseguendo il trend già in atto da anni; un riequilibro delle disuguaglianze sociali attraverso il mondo delle associazioni e una medicina territoriale più efficiente.