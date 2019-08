Milano, vendita all’asta di appartamenti demaniali. Offerte entro il 15 ottobre

2' di lettura

Dall’appartamento sulla Torre Monforte di 90 mq e posto auto meccanizzato a 620mila euro al loft sui Navigli di 250 mq più 60 di cortile a 774mila euro passando per Viale Teodorico dove la richiesta è di 590mila euro per 180 mq lordi. Queste le vendite a Milano degli immobili residenziali nell’ambito delle dismissioni dell’agenzia del Demanio, con aste telematiche, previste per il 16 e 17 ottobre 2019.

Le vendite del Demanio Visualizza

In tutto sono state organizzate procedure per 93 dei 420 immobili in vendita. Le aste - che in generale stanno crescendo molto - si avvalgono della piattaforma del Consiglio nazionale del Notariato.

A Pioltello, alle porte di Milano, c’è anche un villa di 223 mq a 255mila euro.

A Milano sono presenti gli immobili residenziali più interessanti, nella altre province figurano anche molte caserme. A Roma c’è in via Guattani, accanto a Parco Torlonia, un appartamento di 125 mq a 550mila euro.

Tutti i dettagli sui beni in vendita, le informazioni sui bandi di gara e i contatti utili per l'assistenza sono aggiornati su www.agenziademanio.it, nella sezione Piano vendite immobili dello Stato. Gli immobili sono visibili sul sito del Notariato.