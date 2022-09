Milano, via alla commercializzazione di East Town

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via alla campagna vendite di East Town, il nuovo sviluppo residenziale di Bluestone in via Egidio Folli 24 a Milano, firmato dallo Studio Scandurra. Si tratta, complessivamente, di 45 appartamenti in classe energetica A, disposti su 6 piani oltre a box. I lavori partiranno nel 2023 e avranno una durata di circa 24 mesi. La nascita di East Town fa seguito all’acquisizione dell’area – annunciata ad ottobre 2021 in occasione dell’annuncio della joint venture tra Bluestone, Patron Capital e FREO – che prevede un programma d’investimento per circa 250 milioni di euro in progetti residenziali a Milano.

East Town è il primo progetto della joint venture a prendere forma e ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Il complesso si compone di 45 appartamenti, dai bilocali e trilocali, fino ai quadrilocali e agli attici, in classe energetica A e dal design unico; tutti presentano ampi terrazzi loggiati con vista sul vasto giardino condominiale di 2.500 mq. L’edificio presenta inoltre servizi esclusivi, tra cui portineria e locker room, locale biciclette, un’area co-working, free wi-fi all’interno degli spazi comuni, una palestra condominiale e un’area giochi per i bambini. Inoltre, è stato progettato secondo i più elevati standard di sostenibilità: ventilazione meccanica controllata (“VMC”) per ogni singolo appartamento e termoregolazione smart per consentire il massimo risparmio energetico, impianto fotovoltaico a servizio delle aree comuni e geotermia. Oltre a un’ampia selezione di complementi d’arredo.

«East Town rappresenta un’ottima soluzione immobiliare in linea con i tempi e le esigenze del mercato milanese, sempre più orientato verso abitazioni moderne e sostenibili, in cui dimensione lavorativa, sfera familiare e tempo libero coesistono in maniera armonica – ha spiegato il presidente di Bluestone Andrea Bezziccheri –. Il quartiere Lambrate offre infatti ai residenti la possibilità di rimanere in sintonia con il ritmo vivace della grande città, senza rinunciare a una dimensione più a misura d’uomo e uno stile di vita più slow tipico di un contesto di quartiere».