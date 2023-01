Milano, Villaggio olimpico al via. Intesa finanzia per 250 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ruspe sono partite circa un mese fa per riuscire a rispettare, e se possibile anticipare, i tempi per la realizzazione del Villaggio Olimpico per i giochi invernali 2026. È di questi giorni invece la notizia, che Il Sole 24 Ore può anticipare in esclusiva, del rilascio del permesso a costruire, unitamente alle Convenzioni edilizie e urbanistiche, per il fondo immobiliare “Porta Romana” gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact, permesso relativo al Villaggio per le Olimpiadi Invernali 2026, a seguito della richiesta presentata a ottobre 2021.

A realizzare le opere un raggruppamento di imprese, formato da Impresa CEVSpA, Grassi e Crespi Srl e Milani Spa. E soprattutto a sostenere l’imponente progetto di riqualificazione dell’intera area è un finanziamento del controvalore di oltre 250 milioni di euro sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso un “Sustainability-linked Loan”, volto a sostenere un progetto di rigenerazione urbana che punta ai più alti standard Esg.

Il Villaggio Olimpico, progettato da Skidmore, Owings & Merrill–SOM è infatti il primo tassello di una rigenerazione urbana che cambierà il volto dell’ex Scalo di Porta Romana. Una riqualificazione che interessa 216mila metri quadri, di cui 164mila mq di superficie lorda per le aree edificabili, mentre il 50% dello Scalo sarà dedicato ad aree verdi e spazi pubblici (compresa la passeggiata sopraelevata che si ispira all’Highline di New York).

Oltre al parco da circa 100mila mq, ci saranno uffici (per circa 5mila impiegati), 1.700 appartamenti (in vendita o locazione, di cui 400 in edilizia convenzionata) e lo student housing da 1.700 posti letto pronto già da settembre 2026 (che nascerà proprio dalla riconversione del Villaggio olimpico terminata la kermesse sportiva).

I lavori di costruzione inizieranno a gennaio 2023, mentre le opere di scavo e paratie saranno completate entro il mese di febbraio. Come previsto dal Masterplan il Villaggio sarà posizionato nell’area a sud ovest dello Scalo.