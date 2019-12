Milano vince ancora la qualità della vita: le ragioni del successo e le prospettive

La continuità amministrativa a ben guardare ha dato i suoi frutti, visibili proprio nella classifica della qualità della vita. Milano è prima nel ranking del Sole 24 Ore per ricchezza e consumi e per gli affari e il lavoro. Ma non ci sono solo le opportunità di crescita economica. In alto nella classifica ci sono anche i servizi per la cittadinanza: la depurazione dell’acqua, l’offerta del trasporto pubblico, la tecnologizzazione (l’indicatore “smart city”); la densità dell’offerta culturale.

È pure sul podio per valore delle case, per importo delle pensioni, per livello culturale medio guardando gli anni di studio della popolazione, per qualità delle strutture alberghiere, per la spesa dedicata agli spettacoli, per la penetrazione della banda ultra larga.

Si tratta di questioni ben tangibili. Qualche esempio. Il livello di disoccupazione è mediamente la metà di quello italiano. L’acqua di Milano è tra le più pulite e meno costose d’Italia (affidata alla società controllata dal Comune, Metropolitana milanese). Ci sono quattro linee di metropolitana e nel giro di due anni ne arriverà una quinta.

La città è stata negli ultimi anni tra le più visitate d’Italia, consolidandosi come capitale turistica, contrariamente al mito che esisteva fino a dieci anni fa di città dedita esclusivamente al business. Il wi-fi è ampiamente diffuso.

Nota negativa: nonostante l’introduzione dell’area C, cioè la tariffa di 5 euro per l’utilizzo in centro delle auto (già con Pisapia sindaco), e adesso dell’area B, cioè del divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della circonvallazione esterna, Milano è ancora tra le peggiori città (94° posto) per qualità dell’aria. Non è un caso che la “questione ecologica” sia diventata tra le priorità della giunta e lo stesso primo cittadino abbia tenuto per sé le deleghe.