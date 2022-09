Milano Wine Week a Milano

La settimana milanese del vino ritorna per la 5a edizione dall'8 al 16 ottobre 2022. In programma centinaia di eventi e masterclass, degustazioni e workshop per i professionisti del settore e per il grande pubblico, che coinvolgeranno tutta la città di Milano e 11 metropoli internazionali. Il format della manifestazione è quello di un sistema integrato che riunisce enogastronomia e cultura, moda e design. Oltre alle masterclass per operatori e al forum di approfondimento per indagare il presente e il futuro del settore, l'evento mette in campo una piattaforma digital che potenzia le occasioni di incontro e business tra buyer, produttori e opinion leader.



