MilanoCaffè e il caffè con i baffi

Tanti gli eventi di MilanoCaffè la manifestazione dedicata al mondo del caffè e della caffetteria italiana, dal 1 al 3 ottobre, che si svolge in diverse location in città. Nella tre giorni Bialetti, l'inventore della Moka, offrirà degustazioni gratuite in 8 store. Si potrà sperimentare la nuova miscela Gran Riserva, realizzata appositamente per celebrare il centesimo anniversario dell'azienda che ricorre quest'anno. Il 3 ottobre sarà inoltre giorno di lancio di Opera la nuova macchina espresso Bialetti dal design ispirato al sipario di un teatro.