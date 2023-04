MilanoSesto, per favorire l’accordo l’ipotesi di «spacchettare» il piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’ipotesi più accreditata, e facilmente percorribile, potrebbe essere uno spacchettamento del progetto tra le varie forze in campo. Seguono questa linea le ultime indiscrezioni su un eventuale, ma sempre più probabile, accordo per MilanoSesto, a ormai due settimane dalla data in cui il tandem Coima-Redo - come anticipato dal Sole 24Ore lo scorso 15 marzo - ha lanciato l’offerta, subito formalmente respinta da Hines e Prelios, per rilevare il progetto che insiste sulle ex acciaierie Falck di Sesto...