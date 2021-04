Milanosesto, Hines seleziona i 4 progettisti per i 7 edifici del primo lotto

I punti chiave I 4 studi selezionati

Il progetto

Saranno sette gli edifici del primo lotto privato di sviluppo delle aree ex Falck a Sesto San Giovanni, e Hines ha scelto e annunciato chi sono i quattro studi di architettura che progetteranno “Unione Zero”, da cui prenderà il via il progetto MilanoSesto. Si tratta di un intervento su una superficie costruita di circa 250mila metri quadrati, inclusiva di spazi fuori terra ed interrati, l'avvio di un grande intervento di rigenerazione urbana in corso, frutto della sinergia tra le società Milanosesto, proprietaria delle aree, Hines, advisor strategico dell'intero progetto e development manager, e il Gruppo Prelios, project manager dell’iniziativa.

I 4 studi selezionati

Per conto di principali fondi internazionali istituzionali che coinvestiranno nello sviluppo, Hines, quindi, in qualità di investitore ha coordinato e gestito l’intero processo di selezione di questi progettisti, con il supporto del Gruppo Prelios gestore del relativo fondo. Antonio Citterio Patricia Viel, Barreca & La Varra, Park Associati, Scandurra Studio Architettura sono le quattro eccellenze italiane che progetteranno questi primi sette edifici, sulla base dello schema progettuale firmato dallo studio Foster + Partners.

«Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa selezione – ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy – che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più importanti studi di architettura italiani ed internazionali. Sono convinto che, seppure ogni studio presenti stili e specificità proprie, la loro integrazione darà il via ad un progetto sinergico ed in linea con lo schema progettuale di Foster + Partners. La sfida sarà quella di innovare e proiettare l’area nel futuro, attraverso una proposta moderna e contemporanea, preservando la memoria di un luogo industriale di grande storia e valorizzandolo in chiave di sostenibilità ed integrazione con il territorio».

Nel dettaglio, Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) sarà coinvolto nella progettazione degli spazi direzionali e di un hotel di circa 250 camere; Barreca & La Varra progetterà le residenze in edilizia convenzionata; Park Associati curerà lo studentato con circa 700 posti letto; Scandurra Studio Architettura si occuperà delle residenze libere. I quattro studi sono stati scelti perché combinano «strutture organizzative di calibro internazionale oltre ad una distintiva impronta architettonica Made in Italy, vantando – si legge nella nota di MilanoSesto – un consolidato track record sia in Italia che all'estero».

All’interno dell’area complessiva di 1,5 milioni di metri quadrati che caratterizza l’intero progetto MilanoSesto, “Unione Zero” godrà di una posizione strategica, a ridosso della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni e della linea metropolitana che collega l'area con il centro di Milano in soli 15 minuti, in prossimità anche del nuovo polo sanitario della Regione Lombardia, la Città della Salute e della Ricerca. Parole chiave dell'approccio dei quattro studi sono i concetti di sostenibilità ambientale e digitalizzazione.