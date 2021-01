Miliardari da bitcoin / Matthew Roszak: 1,2 miliardi $

(Getty Images)

Recentemente ha lanciato un'iniziativa per dare a ciascun membro del Congresso Usa 50 dollari in asset digitali. Roszak, imprenditore e venture capitalist, ha acquistato il suo primo bitcoin nel 2012. Oggi ha fondato Bloq, una startup attiva nelle stablecoin e nei servizi di custodia per le banche: tra i suoi clienti c'è Citigroup.