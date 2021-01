Miliardari da bitcoin / Vitalik Buterin: 375 milioni $

(AFP)

Anche senza aver mai investito in bitcoin e conosciuto per il suo interesse accademico nelle criptovalute, Buterin è l'inventore di ethereum, il secondo maggior mondo delle criptovalute, che a oggi ha una capitalizzazione di 130 miliardi di dollari. Pur non essendo un investitore, Buterin si è tenuto per sè 330mila ether, che ai valori di oggi valgono all'incirca 375 milioni di dollari. Un anno fa il pacchetto non arrivava a 50 milioni.