Miliardi di risparmi da una Ue più integrata Economie di scala e best practices ridurrebbero gli sprechi in diversi comparti di spesa di Massimo Bordignon

La crisi innescata dal Covid ha messo in luce i potenziali vantaggi di un maggior coinvolgimento europeo nella lotta alla pandemia, per esempio nell’acquisto e distribuzione tra i Paesi membri di materiale sanitario. Ma in quali altri settori di spesa un intervento europeo rappresenterebbe un vantaggio collettivo? E c’è un modo per stimare quanti soldi vengono sprecati dai Paesi per il semplice fatto di svolgere a livello nazionale politiche che sarebbe meglio attribuire a livello europeo?

La domanda è importante, perché per il principio di sussidiarietà solo quelle funzioni che possono essere svolte con minori sprechi a livello europeo possono essere accentrate. Se si riuscissero ad avere delle stime affidabili di questi sprechi, il dibattito su che cosa lasciare a livello nazionale e che cosa spostare a livello europeo sarebbe fondato su basi più solide.

In un lavoro svolto per conto dell’Europarlamento come Cifrel, un centro di ricerca interuniversitario che consorzia ricercatori da quattro diverse università (Cattolica, Torino, Brescia e Ferrara), abbiamo proposto una metodologia empirica che consente di rispondere a questa domanda in modo rigoroso. A titolo esemplificativo, l’abbiamo anche applicata a quattro comparti di spesa: Sanità, Politiche sociali, Difesa e Ambiente. La metodologia si fonda sull’uso di moderne tecniche di benchmarking sulle politiche di spesa svolte a livello nazionale e consente anche di verificare la presenza di rendimenti di scala crescenti e di esternalità tra Paesi che possono giustificare un maggiore accentramento delle politiche. Il rapporto conclusivo che dettaglia la metodologia e i risultati dell’analisi (“Improving the quality of public spending in Europe - Budgetary ’waste rates’ in Eu Member States”) è disponibile sul sito Think Tank del Parlamento Ue.

Per quello che riguarda la Sanità, le stime suggeriscono sia un elevato livello di spreco nella spesa attuale che un’ampia differenza nel grado di efficienza relativo dei diversi Paesi. Per dire, se tutti i Paesi fossero efficienti come il migliore in campo sanitario, nel complesso 175 miliardi di euro, o il 19% delle risorse complessive investite sulla sanità, potrebbero essere risparmiate ogni anno. Tuttavia, per la maggior parte delle spese sanitarie, quelle più direttamente connesse all’attività di cura, non troviamo evidenza di ritorni di scala nella tecnologia di produzione di servizi o di esternalità tra Paesi europei.

Questo significa che se c’è ancora un ruolo potenziale per l’Unione europea nel disseminare le migliori pratiche, non c’è un argomento a favore di un accentramento di queste funzioni a livello europeo. Viceversa, per quello che riguarda alcune specifiche politiche sanitarie, come la prevenzione o l’acquisto di materiale sanitario, la nostra metodologia indica sia la presenza di esternalità che di forti ritorni di scala. In questo caso, accentrare le decisioni a livello europeo potrebbe consentire di risparmiare a parità di risultati fino a 3,5 miliardi per la prevenzione e fino a 17 miliardi per l’acquisto di tecnologie sanitarie.