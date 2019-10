Mille euro l’anno in più per 4,5 milioni di lavoratori Le retribuzioni cresceranno di circa mille euro l’anno per 4 milioni e mezzo di lavoratori grazie all’estensione del taglio al cuneo fiscale alle fasce di reddito tra 26.600 euro e 35mila euro di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

3' di lettura

Per 4,5 milioni di lavoratori le retribuzioni cresceranno di circa mille euro l’anno per effetto dell’estensione del taglio al cuneo fiscale alle fasce di reddito tra 26.600 euro e 35mila euro.

Per i 9,4 milioni e rotti di redditi compresi tra gli 8mila e i 26.600 euro di imponibile l’anno che oggi percepiscono il cosiddetto bonus Renzi, gli 80 euro mensili potrebbero restare così com’è, oppure trasformarsi in detrazioni fiscali. Con i 4-500 milioni di euro aggiuntivi messi sul piatto dal governo, questi lavoratori avranno un mini impatto tra 40 e 50 euro l’anno, in aggiunta ai 960 euro che verranno mantenuti del bonus Renzi, come tali o, in subordine, nella nuova veste di detrazione fiscale.

Nessun vantaggio dal taglio delle tasse sul costo del lavoro, invece, per i circa 4milioni di incapienti: per costoro, tuttavia, sono già operative una serie di agevolazioni, compreso il reddito di cittadinanza che intercetta una consistente fetta della no tax area.

Sono queste le primissime stime fatte dai tecnici dei ministeri dell’Economia e del Lavoro sul taglio del cuneo fiscale (differenza tra il lordo e il netto percepito in busta paga) che sarà introdotto dalla legge di Bilancio nella misura di 2,8-3 miliardi per il 2020 che diventeranno 5,5 miliardi nel 2021. Di taglio del cuneo fiscale si è discusso il 14 ottobre con i leader di Cgil, Cisl e Uil, convocati al Mef dal ministro Roberto Gualtieri, accompagnato dalla ministra Nunzia Catalfo (Lavoro) e dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta che hanno annunciato l’intenzione di incrementare la dote di circa 500 milioni rispetto a quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al Def (Nadef).