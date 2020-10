MILLE MIGLIA, CORRERE LA LEGGENDA Si snoderà per mille chilometri, da Brescia a Roma e ritorno, la storica corsa di auto d'epoca definita “la più bella del mondo” . di Federico Bona

(© Régis Golay / federal-studio.com)

6' di lettura

Non è una gara di velocità, ma di regolarità. Quella di quest'anno è la trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957. Mille miglia di strada e 70 prove cronometrate dove anche un centesimo di secondo può fare la differenza. Un viaggio nel tempo tanto esclusivo quanto rari e irriproducibili sono i modelli d'epoca ammessi, originali in ogni pezzo. Il percorso della Mille Miglia 2020 attraversa mille chilometri tra Brescia e Roma e ritorno, e si svolge dal 22 al 25 ottobre, con il consueto partner e cronometrista ufficiale, Chopard. Qui pubblichiamo il racconto in prima persona del giornalista di How To Spend it che ha partecipato alla 34esima edizione, prendendo eccezionalmente il posto – per un pezzo di gara – dell'insuperabile Jacky Ickx.

Jacky Ickx e Karl-Friedrich Scheufele, Foto Alexandra Pauli.

Karl-Friedrich Scheufele accende il motore della sua Porsche 550 RS Spyder. Non parte al primo colpo, ma non è previsto che lo faccia: siamo su un'automobile del 1957 e le cose non vanno come su quei computer con le ruote sui quali siamo abituati a salire oggi. Il quinto tentativo, quando alcuni dei meccanici intorno a noi iniziano a innervosirsi, è quello buono e, d'improvviso, non appena il rombo del motore, sicuro e corposo, mi satura le orecchie e l'odore acre della benzina mi accarezza le narici, i palazzi di Brescia e le persone intorno a noi – tante, molte che ci fotografano insistentemente – scompaiono alla vista. C'è spazio solo per l'emozione senza tempo, o simile a un viaggio nel tempo, di essere a bordo di un miracolo di meccanica come questo, pochi centimetri sopra l'asfalto, all'inizio di un'avventura composta di tante esperienze stratificate, che ora intuisco come un baleno e che due giorni al seguito della gara automobilistica più affascinante del mondo confermeranno razionalmente, una ad una.

Mille Miglia, Foto Fabrizio Annibali.

Piove, siamo a bordo di un'auto scoperta, già fradici, ma quando prendiamo la strada per avviarci verso la partenza, il sorriso di Scheufele e il mio sono gemelli.

È lo stesso che leggerò, nei prossimi giorni, sul volto di Jacky Ickx, la leggenda dell'automobilismo che mi ha ceduto il sedile per un breve tratto di gara, e su quello di tutti i partecipanti che mi sfileranno davanti, compiaciuti anche alla fine di giornate massacranti, a notte fonda, con i lineamenti appesantiti dalla stanchezza e le auto che sibilano stremate. Perché le mille miglia che danno il nome alla corsa non sono simboliche, ma terribilmente concrete: 1703 chilometri quest'anno, da percorrersi in appena quattro giorni (come ogni anno nel mese di maggio), a bordo di auto costruite tra il 1927 e il 1957. «Questa è la mia fuga annuale dagli appuntamenti e dai telefonini», mi confida Scheufele, presidente di Chopard, assiduo partecipante della competizione, della quale il marchio è sponsor e cronometrista dal 1988; una partnership celebrata da una serie limitata e numerata di orologi.

«Non è solo un'occasione unica di guidare, così a lungo, un'auto speciale, che ti sei scelto e a cui tieni. È un modo diverso di viaggiare, di vedere, da una prospettiva privilegiata, i luoghi più belli d'Italia, le campagne, i piccoli centri medioevali, le piazze di Siena e Firenze, le strade di Roma, tutte perfettamente sgombre al tuo passaggio. Ogni volta, mi riprometto di ripetere il tragitto con più calma, perché la gara ti ruba attenzioni, ma poi, regolarmente, non lo faccio».