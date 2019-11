Millenials e Cultura, tra potenzialità e barriere d’accesso Al via “The Medici Game: Murder at Pitti Palace” per coinvolgere un pubblico sempre più giovane, coinvolgerlo è un obiettivo cruciale per massimizzare la diffusione dei benefici derivanti dal consumo e dalla produzione culturale di Roberta Capozucca

Tecnologia e storytelling, ma anche storia e digital arts: sono questi alcuni degli ingredienti che già concorrono a fare di “The Medici Game: Murder at Pitti Palace“, uscito ufficialmente su cellulari e tablet il 30 ottobre, una nuova pietra miliare del gaming a sfondo culturale. Con oltre 20 ambientazioni fotorealistiche di Palazzo Pitti ricostruite in 3D, il giocatore si muoverà tra la Sala Bianca, la Sala di Saturno e i capolavori di Raffaello , la Sala di Prometeo con la sua collezione della reggia, per poi giungere nella Grotta del Buontalenti presso il giardino di Boboli.

La protagonista

Caterina, protagonista del gioco, è una giovane storica dell'arte nei panni di una detective intenta a risolvere il caso in cui si trova coinvolta tra le mura del Palazzo fiorentino. Un prodotto editoriale moderno, realizzato per le Gallerie degli Uffizi da Sillabe in coproduzione con Opera Laboratori Fiorentini-Civita e dall'associazione TuoMuseo , che nasce con un duplice obiettivo: da una parte portare i giocatori a diventare visitatori reale, dall'altra avvicinare nuove fasce d'utenza con particolare attenzione al pubblico giovane.



La ricerca

Proprio sul tema del coinvolgimento di pubblici giovani, si è recentemente occupato anche il Centro Studi dell' Associazione Civita che, nel suo 11° rapporto dal titolo “Millennials e Cultura nell'era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro”, ha condotto un'analisi approfondita sulle attitudini di consumo culturale e sulla propensione alla produzione creativa delle nuove generazioni.

Le generazioni Y e Z

Si tratta di un bagaglio informativo di vitale importanza per tutti gli operatori culturali che intendono attivare strategie di audience development verso quello che oggi è solo un potenziale bacino di consumatori e che, al contrario di quanto avviene per le imprese, è di fatto sconosciuto in termini di abitudini e caratteristiche. Sotto la lente, ci sono le cosiddette Generazioni Y (18-32) e Z (15-17) ovvero i nati fra il 1986 e il 2003: giovani che si trovano a dover affrontare scelte importanti della loro vita come l'uscita dalla famiglia di origine o il passaggio dallo studio al mondo del lavoro.

I profili

Sulla base di specifiche caratteristiche sono emersi quattro macro gruppi (cluster) per i quali la cultura possiede accezioni differenti: i “Custodi”, Millennials fra i 25 e i 32 anni che vivono la cultura come un sistema di saperi codificati, ereditati e trasmessi dalle generazioni precedenti; gli “Artefici” , giovanissimi fra i 15 e 17 anni caratterizzati da una visione della cultura come esplorazione di proposte e soluzioni personalizzate in discontinuità con i modelli istituzionali; i “Cercatori”, in prevalenza di genere femminile e spesso ubicati nel Mezzogiorno, che vivono la cultura come una risorsa per la propria affermazione sociale e una potenziale leva di crescita; i “Funamboli”, cluster di lavoratori altamente istruiti tendenzialmente ubicati nel Nord Ovest, che percepiscono la cultura come un set di conoscenze dinamiche in costante equilibrio fra tutela della tradizione e sperimentazione innovativa.