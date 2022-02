Millenni di falconeria, da attività venatoria a passione per i rapaci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non tutti i falconieri possono essere affascinanti come Rutger Hauer in Lady Hawke e un falco misterioso come quello del film può esistere solo nell’universo fantasy: di notte si trasformava in Michelle Pfeiffer, condannata a non incontrarsi mai con l’amato Rutger, che al tramonto prendeva le sembianze di un lupo. Questo prevedeva il sortilegio: simbiosi tra uomo e falco di giorno, tra donna e lupo di notte. Nel mondo reale, da millenni, la falconeria ha regole molto diverse e forse nel metaverso ne saranno inventate di nuove. Come racconta Federico Lavanche, autore del libro Falconeria maestra, le origini della falconeria si perdono nella preistoria, ma è verosimile che le tecniche per addestrare uccelli da caccia siano state inventate e perfezionate indipendentemente in due o più luoghi diversi, probabilmente nell’Estremo Oriente (in Cina o Mongolia) e nel Medio Oriente.

Alcuni storici, spiega sempre Lavanche sul sito falconeria.org, sostengono che in Cina i falchi venissero addestrati fin dal 2000 a.C. circa, ma la testimonianza più antica che possa essere considerata certa è un bassorilievo che illustra un falconiere col suo amato rapace, trovato nelle rovine di Khorsabad e che risale al regno del re assiro Sargon, vissuto intorno al 750 a.C. In Europa la falconeria diventò capillare nel medioevo e ogni gradino della scala sociale, anche in Italia, aveva un tipo di rapace come simbolo del proprio rango: l’aquila reale era riservata all’imperatore, il girifalco al re, il falcone gentile (una particolare femmina di pellegrino) al principe, il tipico pellegrino al conte. E così a “scendere” fino ai preti, che potevano usare la femmina di sparviero.

La falconeria oggi non è più associata solo a un’attività venatoria (in Italia esiste una legge del 1992 che la regola); c’è anche quella “alternativa”, scelta da persone che praticano il volo libero per il puro piacere di passare del tempo in quasi simbiosi con il loro rapace, senza uso di prede vive ma con richiami al pugno o su pallone aerostatico e aquilone. Rientrano in questa categoria spettacoli e dimostrazioni svolte da centri didattici, scuole di falconeria e parchi a tema. Professionali invece sono altri quattro tipi di falconeria: bird control (allontanamento di uccelli nocivi), riproduzione in cattività, riabilitazione dei rapaci e guferia, ovvero l’addestramento e la riproduzione in cattività di rapaci notturni come gufi, barbagianni, civette, allocchi e altri meravigliosi e fiabeschi uccelli.

Nel 2010 la falconeria è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Lascia però a desiderare la definizione («catturare prede nel loro stato selvatico per mezzo di rapaci addestrati»), che speriamo evolva insieme alla crescente sensibilità verso gli animali.

Una nota a parte merita la falconeria nei deserti e in particolare a Dubai: in passato negli Emirati Arabi i falchi erano utilizzati per la caccia, ma negli ultimi anni l’attività di addestramento è diventata uno sport molto popolare e le principali compagnie aeree emiratine prevedono posti per i falchi, che possono accomodarsi accanto ai loro sceicchi.