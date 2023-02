Milleproroghe: più tempo per domande mutui giovani, verso stop proroga superbonus villette

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dai dehors, ai mutui destinati ai giovani, fino al superbonus 110% per le villette e alla possibilità - che alla fine salta - fino al 2026, di conferire incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, anche retribuiti e conferiti da organi costituzionali (previo parere delle commissioni parlamentari competenti) a personale in pensione. Sono alcuni dei temi “toccati” dalle circa 60 ipotesi di riformulazione con parere positivo del Governo alle proposte di modifica presentate al decreto Milleproroghe. Le proposte sono all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

Le commissioni si sono aggiornate al pomeriggio di martedì 7 febbraio per avviare le votazioni sugli emendamenti. I gruppi stanno valutando le riformulazioni proposte dal Governo agli emendamenti presentati, inoltre il Governo non ha ancora presentato eventuali proposte sulle questioni aperte in tema di balneari, scuola e sanità.

Dehors liberi fino al 31 dicembre

Proroga al 31 dicembre 2023 dei dehors liberi. È quanto prevede la riformulazione di un emendamento al decreto milleproroghe.

Più tempo per domande mutui giovani

Dehors ma non solo. Un altro emendamento riformulato prevede la proroga dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno per presentare le domande di accesso alle garanzie “potenziate” del Fondo di garanzia prima casa per i mutui da parte delle giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o i giovani sotto i 35 anni con un contratto di lavoro atipico e con un reddito non superiore a 40mila euro.

Requisiti “ampi” prepensionamenti fino al 2026

Sul fronte pensionistico, una proposta di modifica che sarà sottoposta al voto delle commissioni prevede che saranno possibili fino al 2026 gli accordi per effettuare dei pre-pensionamenti con il pagamento della pensione da parte del datore di lavoro nei casi in cui il raggiungimento dei requisiti minimi di pensionamento sia nell’arco di 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’estensione da 7 anni invece di 4 dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungere i requisiti minimi per la pensione attualmente scade alla fine del 2023.