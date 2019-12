Autostrade, se revoca concessioni entra l’Anas in attesa di una nuova gara

Energia: nel 2022 l’addio al mercato tutelato

Nel testo del decreto c’è anche il rinvio al 2022 dell’addio al mercato tutelato dell’energia. Slittano a marzo le nomine dei vertici di Agcom e Privacy.

Un anno in più per la banca dati del Dna

Un anno di tempo in più, fino a fine 2020, per completare la Banca dati nazionale del Dna. L'obiettivo è quello di consentire ai Ris di Roma, Parma, Messina e Cagliari di trasferire circa 3.800 profili genetici ignoti, ricavati da reperti acquisiti durante processi svolti prima del 2009, quando è stata istituita la banca dati nazionale. Per un centinaio di questi profili ancora si attende il nulla osta delle autorità giudiziarie competenti. La proroga, si legge nella relazione alla norma, si rende necessaria per evitare «la perdita di un patrimonio fondamentale di dati, indispensabili al positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e a casi giudiziari ancora irrisolti». L'inserimento dei dati avviene in media per circa 15 profili al giorno, a fine 2019 si arriverebbe a 1.500 sui circa 3.800 mancanti.

Class action: via da ottobre 2020

Slittano di 6 mesi, dal prossimo aprile ad ottobre 2020, le norme sulla class action. La riforma della class action prevede che al processo civile telematico possa partecipare direttamente il cittadino e il rinvio sarebbe dunque motivato dalla necessità di dare tempo al ministero della Giustizia di adeguarsi.

Spid sempre gratis

Nel milleproroghe la regia dell’identità digitale (Spid) passa dall’Agid a PagoPa, la società pubblica dei pagamenti digitali, con il coordinamento del ministero dell’Innovazione. I Pin unici saranno erogati dallo Stato e senza oneri per i cittadini (gratuità ora prevista solo da accordi con i provider, da rinnovare periodicamente, non per legge). I provider attuali, come Poste, potranno continuare a distribuire Spid. Ci sarà una sinergia con la carta d’identità digitale, che diventerà il supporto fisico dell’indennità digitale.

Anche per il 2020 no ad adeguamento dei canoni di locazione passiva

Il decreto prevede il prolungamento a tutto il 2020 del divieto di adeguare alla variazione degli indici Istat i canoni di locazione passiva, ossia quelli dovuti agli operatori privati che affittano immobili alla pubblica amministrazione. Si è andati in questa direzione dal Governo Monti nel 2012, che ha deciso di bloccare tale aggiornamento, considerata la situazione di emergenza economica e finanziaria di quel periodo. Da provvedimento provvedimento temporaneo per il solo triennio 2012-2014, la soluzione è sempre stata confermata dai successivi governi.