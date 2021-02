Milleproroghe, dagli esami all’università alle richieste di Cig Covid: come cambiano le scadenze Rinviata a fine marzo la scadenza per la presentazione delle domande per la Cig Covid. Ci sarà più tempo per gli studenti universitari per finire gli esami e laurearsi in corso nonostante gli stop imposti dall’emergenza Covid. L'ultima sessione utile dell'anno accademico 2019/2020 è stata spostata al 15 giugno 2021.

È iniziato alla Camera, con l’illustrazione del relatore Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali, l’esame del decreto Milleproroghe. Dopo l’ok in prima lettura a Montecitorio, il testo poi dovrà passare al Senato.

Proroga domande Cig Covid fino al 31 marzo



Tra le scadenze rinviate, da segnalare che ci sarà tempo fino a fine marzo per presentare le domande per la Cig Covid. Sono stati infatti spostati al 31 marzo «i termini di decadenza per l'invio delle domande di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020»

Intesa su trivelle, moratoria fino al 30 settembre

In arrivo poi una mini-proroga del blocco delle nuove concessioni per le trivelle: le commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera hanno approvato un emendamento che sposta al 30 settembre il termine per l'approvazione del nuovo Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) cui si lega la sospensione dei procedimenti autorizzativi.

Più tempo a Comuni su deposito nucleare

Non solo. I Comuni avranno più tempo per fare le loro osservazioni sulla mappa delle aree utilizzabili per il deposito delle scorie nucleari: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento a firma Fornaro che dà 180 giorni, anziché 60, per la consultazione avviata dopo la pubblicazione della carta Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.

Ok a uso bonus vacanze fino a fine anno

In arrivo sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che sposta la scadenza per 'spendere' il bonus dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno.